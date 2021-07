北, 최룡해 이어 김덕훈도 '건재' 확인…현지시찰 나서

[아시아경제 이지은 기자] 북한 노동당이 최근 정치국 상무위원급의 간부 물갈이에 나선 가운데, 최룡해 최고인민회의 상임위원장에 이어 김덕훈 내각총리의 건재가 확인됐다.

조선중앙통신은 6일 "정치국 상무위원회 위원이며 조선민주주의인민공화국 내각 총리인 김덕훈 동지가 인민경제 여러 부문 사업을 현지에서 료해(파악)했다"고 보도했다.

통신은 김 총리가 재해성 기후에 대처하기 위해 농업성, 기상수문국 사업 정황을 구체적으로 알아보고 협의회를 열었으며, 협의회에서는 농사작전에 대한 일군(일꾼) 들의 각성·분발, 실천력 등이 강조됐고 전했다.

통신이 김 총리의 시찰 소식을 전하고, 그를 당 정치국 상무위원이라고 밝히면서 지난달 29일 정치국 확대회의에서 해임된 상무위원은 리병철 당 중앙군사위원회 부위원장임이 보다 분명해졌다.

정치국 상무위원은 김정은 총비서와 최 위원장, 조용원 당 조직비서, 리 부위원장, 김 총리 등 5명으로 이 중 최 상임위원장은 지난 1일 보도를 통해 건재 사실이 확인됐다. 조 비서 역시 정치국 확대회의 당시 토론자로 나서 간부를 비판했다는 점에서 해임 대상에서 제외된다.

