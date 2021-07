LG이노텍, 미 GM 품질우수상 4년 연속 수상

[아시아경제 정현진 기자] LG이노텍 LG이노텍 011070 | 코스피 증권정보 현재가 229,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 223,500 2021.07.06 08:11 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "비수기 수월하게 넘어가는 LG이노텍""카페야 사무실이야"…LG디스플레이, 업무공간 '허브존' 변신[특징주]LG이노텍, 실적 기대감에 나흘째 강세 close 이 글로벌 완성차 업체 미국 제너럴모터스(GM)로부터 '2020 품질우수상'을 수상했다고 6일 밝혔다.

GM은 직전 해에 품질 결함이 '제로(0)' 수준으로 기준을 만족한 협력사에게 품질우수상을 수여한다. 이번 상은 LG이노텍이 GM으로부터 받은 다섯 번째 상이다. LG이노텍은 2010년 첫 공급 이후 2015년에 한차례 GM 품질우수상을 받고 2017~2020년 최근 4년 연속 수상을 이어갔다.

LG이노텍은 2010년부터 GM에 배터리에서 나오는 고압의 직류 전력을 차량 내부 장치에 적합한 저압 직류로 바꿔주는 DC-DC(직류-직류)컨버터와 전기차 충전용 통신 컨트롤러(EVCC) 등 전기차용 부품을 안정적으로 공급, 품질 경쟁력을 인정받아왔다고 설명했다.

LG이노텍 관계자는 "수년 간 완벽품질의 부품을 성공적으로 공급하며 GM과의 신뢰관계를 한층 강화할 수 있게 됐다"면서 "GM은 글로벌 톱(Top) 완성차 업체 중 하나인만큼 품질 관리 기준이 까다로운 것으로 알려져 있다. 이번 수상을 계기로 글로벌 전장부품 시장을 이끄는 품질 리더십을 다시 한번 확고히 했다"고 말했다.

LG이노텍은 앞서 2015~2016년 독일 콘티넨탈, 셰플러의 우수 협력사로 선정됐고, 최근에는 글로벌 프리미엄 자동차 브랜드인 재규어 랜드로버의 품질인증을 획득한 바 있다.

LG이노텍은 전장부품 글로벌 품질 경쟁력 입증에 집중하는 한편 차세대 전장부품 시장 공략에 속도를 내고 있다. LG이노텍은 자동차 소프트웨어 개발 표준인 ASPICE CL3 인증 획득, 자율 주행 국제 표준(SOTIF) 개발을 위한 ISO 21448 표준화, 카 커넥티비티 컨소시엄(CCC) 참여 등 글로벌 인증 획득과 표준 개발 참여도 추진하고 있다. LG이노텍은 전장부품사업 체질을 강화해 수익성을 개선하고 고객 포트폴리오를 고도화해 글로벌 전장부품 시장에서의 입지를 지속적으로 확대해 나간다는 전략이다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr