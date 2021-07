이마트24, 올 상반기 와인 143만병 판매…"올해 300만병 목표"

이마트24, 올 상반기 와인 143만병 판매…1분 5.5병 팔린 셈

9900원 가성비 와인 꼬모 신상 2종 출시…선택폭 늘린다

[아시아경제 김유리 기자] 이마트24가 올해 상반기 와인 143만병을 판매했다. 지난해 판매된 173만병의 80%에 달하는 수량이 올 상반기에 판매 된 셈이다. 이마트24는 올해 말까지 300만병 판매를 달성한다는 목표다.

이마트24는 6일 "올 상반기 와인 판매량은 143만병 수준"이라며 "하루 7900병, 1시간 329병, 1분에 5.5병꼴로 판매됐다"고 설명했다. 외부 활동이 줄어들면서 편의점에서 와인을 포함한 주류를 찾는 고객이 크게 늘어났고, 비수기로 접어드는 6월에 인기와인을 대량으로 준비해 초특가로 판매한 것이 주효했다는 분석이다.

올 상반기 이마트24 와인, 양주, 맥주, 소주 등 주류 매출은 지난해 같은 기간 대비 46.3% 증가하며 최근 3년 중 가장 높은 증가율을 기록했다. 특히 올 상반기 와인 매출은 144% 급증했다.

프랑스 현지 생산량의 70%에 달하는 30만병을 준비해 9900원에 판매한 '라크라사드'는 6월 한 달간 26만병이 팔려 나가며 와인 판매를 견인했다. 그 외 6월 이달의 와인으로 선정된 '조쉬 까베네쇼비뇽' '조쉬 샤도네이' '뻬쓰께라 크리안자' 등 역시 9만병 판매되며 비수기인 6월 판매량이 35만병 이상을 기록했다.

이마트24는 7, 8월에도 고객 호응을 이어감으로써 올해 말까지 목표한 300만병 판매를 달성한다는 방침이다.

이마트24는 와인 고객들이 지속적으로 이마트24를 찾도록 하기 위해 매월 '이달의 와인' 이벤트를 통해 할인 혜택을 제공하는 한편, 이마트24에서만 구매할 수 있는 단독 와인을 늘리고 있다. 이달엔 단독브랜드 '꼬모(COMO)' 신상품 2종(시라·끼안띠)을 출시했다.

'꼬모 시라'는 프랑스 랑그독 지역에서 남프랑스의 태양을 받고 자란 '시라' 품종으로 만든 달지 않은 레드와인이다. '꼬모 끼안띠'는 이탈리아 끼안띠 지역 중에서도 높은 고도와 일조량이 풍부한 콜리 피오렌티니 지역의 전통적인 끼안띠 와인을 만드는 지벨로 와이너리에서 제조하는 상품이다. 두 가지 품종(산지오베제, 까나이올로)을 90%, 10% 섞어 만든 와인으로 양식, 한식 모두 어울리는 와인이다.

이번 신상품 출시로 이마트24 꼬모 라인은 5종(까베네쇼비뇽 2종, 모스카토, 시라, 끼안띠)으로 늘었다. 이마트24는 전통적인 와인 산지로 유명한 프랑스와 이탈리아의 와인을 1년 내내 9900원에 구매할 수 있는 만큼 와인 초심자부터 애호가까지 모두의 호응을 얻을 것으로 기대하고 있다. 실제 올 상반기 이마트24 와인 베스트5 중 꼬모는 2위(모스카토), 4위(리제르바 까베네쇼비뇽)에 이름을 올린 바 있다.

최대 40% 할인을 적용한 7월 이달의 와인으로는 '트라피체 폰 데 까브 말벡'(1만1900원), '쌩클레어 소비뇽블랑'(2만5000원)이 선정됐다. 이달의 프리미엄 와인으로는 '프레이 브라더스 리저브 멜롯'을 3만7000원에 판매한다.

김지웅 이마트24 일반식품팀 팀장은 "올 상반기 집에서 음주를 즐기는 트렌드와 와인 강화 전략이 맞아 떨어지면서 역대 최다 판매량을 기록하고 있다"며 "이마트24에서만 만나볼 수 있는 와인을 지속 확대해 나가는 한편, 고객들에게 할인 혜택을 꾸준히 제공함으로써 올해 300만병 판매 목표를 달성하고 '와인=이마트24' 이미지를 확고히 구축해 나가겠다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr