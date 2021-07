태풍·호우로 고장난 가전제품 무상수리…행안부, 삼성·LG·위니아딤채와 업무협약

3개 회사 합동무상수리팀이 무상수리

[아시아경제 임철영 기자] 올 여름 태풍·호우 등 자연재난으로 대규모 피해지역이 발생할 경우 침수·매몰 등으로 가전제품이 고장·파손되면 가전제품 3개 회사의 합동무상수리팀에서 무상수리를 받을 수 있다.

6일 행정안전부는 삼성전자, LG전자, 위니아딤채와 함께 자연재난 피해 발생 시 가전제품 무상수리 지원 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

그간 여름철 태풍·호우 등 자연재난으로 피해가 발생할 경우에는 가전제품 제조사별로 무상 점검·수리 등을 개별 지원해왔다. 그러나 무상 점검·수리 지원 기준과 지역 등이 상이해 지역에 따라 지원 여부가 다르고, 업체별로 무상 점검·수리 장소를 선정함에 따라 다양한 제조사의 가전제품 피해를 입은 국민은 제조사별로 일일이 해당 장소를 찾아가야 하는 불편함이 있었다.

행안부는 이러한 불편한 부분을 해소해 가전 업계 3차와 실무 회의 등을 갖고 올해부터는 자연재난으로 삶의 터전이 무너진 국민들에게 신속하고 광범위하게 지원한다. 자연재난으로 가전제품에 피해를 입은 국민은 지자체나 제조사별 서비스센터 등에 문의하면 합동무상수리팀의 운영 여부를 안내받을 수 있다.

피해 가전 제품에 대한 점검 및 수리는 기본적으로 무상이며 일부 핵심 부품은 유상(부품료 50∼100%)으로 진행된다. 대형 가전의 경우 서비스 직원이 해당 주택을 방문하여 수리하고, 소형 가전의 경우 피해주민이 제품을 가지고 피해지역 인근에 설치되는 합동무상수리팀으로 방문하면 된다. 가전 3사 합동무상수리팀 운영으로 자연재난으로 피해를 입은 분들에 대한 지원이 강화되고, 가전제품의 종류에 따라 서비스센터를 각각 방문해야 하는 불편함이 해소될 전망이다.

김희겸 행안부 재난안전관리본부장은 “올 여름은 평년보다 장마가 늦게 시작되었지만 지난해 여름철 최장기간 지속된 장마와 같이 극한기상이 발생할 경우 대규모 주택 침수 피해 등이 우려된다”면서 “이번 업무협약에 따른 가전제품 무상수리가 자연재난으로 삶의 터전을 잃은 분들에게 조금이라도 힘이 될 수 있길 바란다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr