경기도, 이해충돌방지 위해 '공무원 행동강령' 대폭 강화

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 이해충돌방지 등 도 소속 공직자의 공정하고 청렴한 직무수행을 지원하기 위해 경기도 공무원 행동강령 운영세칙을 개정했다.

이번 개정안은 지난 5월 통과된 공직자 이해충돌방지법 시행에 대비한 것으로 이해충돌방지서약 관련 근거와 세부적인 이행방안을 담고 있다.

서약에 따라 도 소속 모든 공직자는 도민에 대한 봉사자로서, 이해 충돌상황 발생 시 공익을 우선해 업무를 처리해야 한다.

또한 직무를 수행하는 과정에서 사적 이해관계가 관련돼 공정하고 청렴한 직무수행이 저해되는 경우 관련 법령에 따라 신고 및 직무회피 등을 해야 한다.

직무수행 중 알게 된 미공개 정보로 자신, 부모, 배우자, 자녀 등 친ㆍ인척을 포함한 제3자에게 제공해 유가증권ㆍ부동산 등 재산상 거래 또는 투자를 하거나 돕는 행위를 해서는 안 된다.

도는 이런 내용이 담긴 이행충돌방지서약서를 올해 하반기까지 도 소속 모든 공직자를 대상으로 받을 계획이다.

코로나19 장기화로 유연근무 등 비대면 행정수요가 증가함에 따라 재택근무 시 미공개 정보 유출차단을 위한 행위기준도 마련해 부패사각지대를 최소화하기로 했다.

도 공직자는 재택근무지에서 비공개 업무자료를 처리할 때 경기도 정보보안 기본지침에 따라 활용이 종료된 후에는 반드시 삭제해야 한다. 미공개 개발정보 등이 가족은 물론 제3자에게 유출되지 않도록 필요한 조치를 해야 한다.

이 밖에도 도 공직자는 외부강의 활동에서 공개되지 않거나 결정되지 않은 정부정책 등을 누설하거나 발언하지 않도록 소속 부서장에게 사전에 보안 서약서를 반드시 제출해야 한다. 직무수행 중 알게 된 미공개 정보를 활용해 강의 활동을 할 경우 관련 법령에 따라 처벌될 수 있다는 내용도 담았다.

도는 아울러 갑질 관련 행위 기준을 마련해 늘어나는 갑질피해 신고 사건에 효과적으로 대응할 수 있도록 관련 내용을 정비했다.

구체적 내용을 보면 경기도청 홈페이지 헬프라인과 행정포털 내 직원전용 소통 게시판에 개설한 경기도지사 직통 갑질 피해 신고 핫라인을 행동강령에 명문화했다.

가해자의 2차 가해 등 보복행위 또한 관련 규정에 따라 처벌 될 수 있으며 갑질피해 신고사건 조사결과 공무원 행동강령을 위반한 행위로 나타난 경우 지방공무원 징계규칙에 따라 표창 감경이 될 수 없다는 사실도 명시했다.

하영민 도 조사담당관은 "공직자의 부패와 불공정 관행은 우리사회의 공정ㆍ신뢰 기반을 무너뜨려 도민에게 큰 상실감을 초래할 수 있다"며 "도민의 눈높이에 맞는 촘촘한 행위기준을 마련해 공정ㆍ청렴의 가치를 공직사회에 정착시키겠다"고 강조했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr