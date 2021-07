관악구 ‘2021년도 아동친화 예산서’ 제작...까닭?

아동친화 예산 총 181개 사업, 1714억 원(일반회계 21.9%) 편성... 발달권 및 교육환경 분야 가장 높은 비중 차지, 참여 분야 예산 큰 폭으로 증가

[아시아경제 박종일 기자] 관악구(구청장 박준희)가 아동친화도시 추진을 위해 지역 내 아동에게 미치는 사업을 파악, 예산 배분의 공정성과 적정성을 분석해 사업 개발에 활용하기 위해 ‘2021년 아동친화 예산서’를 제작했다.

‘아동친화예산서’란 아동과 직?간접적으로 관련된 사업 예산을 아동의 4대 권리와 아동친화도 6개 영역 등 전 세계 공통기준에 따라 분석한 예산서다.

올해 관악구 아동친화예산은 전년대비 약 18억 원이 감액된 1714억 원(일반회계 본예산의 21.9%)으로 총 181개 사업을 추진하고 있다.

이는 지역 내 아동 수 감소에 따른 아동수당 등 예산 감소와 코로나19 확산에 따른 행사성 경비 지출감소에 따른 사업비 감소를 반영한 것이다.

예산 내용을 아동의 4대 권리에 따라 분석해보면 전체 예산 중 발달권(60.8%) 분야가 가장 높은 비율을 차지, 생존권(33.2%), 보호권(5.4%), 참여권(0.6%)이 뒤를 이었다.

아동친화도 6개 영역별 분석 현황에서는 전체 예산 중 교육 환경(57.4%) 분야가 가장 높은 비율을 차지, 보건과 사회서비스(32.5%), 안전과 보호(5.4%), 놀이와 여가(2.6%), 가정환경(1.6%), 참여와 시민의식(0.6%) 순으로 나타났다.

아울러 아동 수혜 대상에 따라 예산을 분석한 결과 아동을 직접 사업대상으로 영향을 미치는 ‘직접영향 사업은’ 총 121개 사업, 1531억 원으로 전체 아동친화 예산 89.1%를 차지해 간접사업보다 월등히 높은 것으로 파악됐다.

또 다문화가정, 장애아, 저소득 및 한부모 가정, 학교 밖 청소년 등 취약계층 아동 지원 사업은 ‘학교 밖 청소년 지원’, ‘넘나들며 인턴십’ 등 4개 사업을 추가로 편성, 총 34개 사업에 약 126억 원을 투입해 전체 예산에 7.4%를 차지했다.

한편, 구는 지난해 유니세프 한국위원회로부터 ‘아동친화도시’로 인증 받는 쾌거를 이뤘고, 민선 7기 구정 목표인 ‘더불어 복지’ 실현을 위해 지역 내 4만 여 아동들이 안전하고, 차별받지 않고, 행복한 삶을 살 수 있는 시스템 구축을 위한 다양한 노력을 펼치고 있다.

박준희 구청장은 “균형 있고 내실 있는 아동친화도시 사업 추진을 위해 사업 추진 시 아동에 미치는 영향을 사전에 분석?파악해 다양한 영역의 사업 발굴과 예산 확보에 주력하겠다”며 “앞으로도 아동들의 다양한 의견을 반영하여 아동이 행복한 관악을 조성하기 위해 아동친화 정책을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 말했다.

