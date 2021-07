韓에너지전환지수, 선진국 최하위권…"원전이 대안"

[아시아경제 우수연 기자]우리나라의 에너지전환지수가 선진국 최하위권이란 평가가 나오면서 저탄소 에너지인 원자력 발전을 적극 활용해야 한다는 주장이 나왔다.

6일 전국경제인연합회는 세계경제포럼(WEF)가 발표한 2021 에너지전환지수(ETI)를 분석한 결과 선진국 31개국 중 한국이 29위로 최하위권으로 나타났다고 평가했다. 전체 115개국 중에서는 49위로 중위권을 기록했으며, 한국의 평점은 선진국 평균(68.4점)보다 낮은 60.8점으로 나타났다.

WEF의 에너지전환지수는 9개 항목으로 구성돼있으며 그중에서도 한국은 지속가능성(45.2점)과 에너지구조(43점) 분야에서 선진국 평균 대비 낮은 점수를 받았다. 이는 한국이 선진국 대비 석탄발전 비중이 높고 재생에너지 발전 비중은 낮은 가운데 1인당 탄소 배출량도 많기 때문이다.

WEF에 따르면 한국의 석탄발전 비중은 2019년 기준 40.8%로 WEF가 선진국으로 분류한 31개국 평균(13.0%)보다 27.8%p 높았지만, 재생에너지 발전 비중은 5.5%로 선진국 평균(38.2%)보다 32.7%p 낮았다. 한편 1인당 탄소 배출량은 11.7t으로 선진국 평균(7.8t)에 비해 3.9t 높았다.

선진국들은 적극적으로 석탄 발전 비중을 줄이는 동시에 탄소 배출량을 감축하고 있다. 특히 WEF는 덴마크, 핀란드, 영국을 지난 10년간 에너지 전환을 가장 많이 이뤄낸 국가로 꼽았다. 이는 풍부한 재생에너지 자원이 있기에 가능했다. 영국과 덴마크를 포함한 북유럽 국가들의 해상풍력 잠재량은 유럽 전체의 3분의 2를 차지할 정도로 풍부하다.

반면 한국은 산간지형과 높은 인구밀도로 부지가 부족해 넓은 면적이 필요한 재생에너지 설비를 확대하기 어렵다는 분석이 나온다. 세계에너지기구(IEA)는 이 같은 한국의 지형적 특성을 에너지 전환의 한계로 지적하고 한국이 국가 간 전력거래가 원활하지 않다는 점도 안정적 전력 공급과 에너지 전환에 걸림돌이 될 수 있다고 언급했다.

한국의 재생에너지 로드맵에 따르면 2050년까지 온실가스 배출량을 2017년(약 7억1000만t) 대비 50% 감축해야 하고 재생에너지 비중을 전체 발전량의 50%까지 확대해야 한다. 하지만 업계에서는 한국이 재생에너지를 확대하기 위한 입지와 설비가 충분치 않다고 지적한다. 에너지경제연구원에 따르면 재생에너지가 국내 전체 발전량의 50%를 초과하려면 212GW의 설비 확충이 필요한데 실제적으로 입지 문제 없이 국내에 보급할 수 있는 최대 설비는 155GW 수준인 것으로 조사됐다.

따라서 전경련은 우리나라가 저탄소 에너지 전환에 활용할 수 있는 대안 중 하나인 원자력 발전을 강조했다. 특히 대형 원전뿐만 아니라 유연한 입지 선정이 가능하고 출력 조정이 가능한 소형모듈원전(SMR)이 2030년경부터 상용화되면 원전의 활용도가 한층 높아질 것으로 기대했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr