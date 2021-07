"최재형 대선 출마 확신한다"…별을 품은 사람들 지지 기자회견

"세대, 이념, 지역 갈등 해결할 적임자는 최재형"

[아시아경제 나주석 기자] 최재형 전 감사원장 지지 모임인 ‘별을 품은 사람들’의 조대환 공동대표는 "최 전 원장이 대통령 선거에 출마해 나라를 구해줄 것을 확신한다"고 말했다.

5일 조 대표는 서울 시청에서 별을 품은 사람들 기자회견을 열어 최 전 원장의 대선 출마를 촉구하고 나섰다.

기자회견 뒤 조 대표는 기자들과 만나 "최 전 원장에게 여러가지 준비할 시간을 줘야한다고 생각한다"면서도 "국민들이 지루해하니까 이런 행사가 준비를 좀 빨리 할 수 있는 힘이 되기를 기대한다"고 말했다.

그는 별을 품은 사람들이 결성된 배경과 관련해 "세대간, 이념간, 지역간 갈등과 분열이 심한 데 이를 치유할 수 있는 사람은 희생과 봉사와 통합과 화합의 가치를 보여준 최 전 원장이 적임자라 생각하게 됐다"며 "최 전 원장을 우리가 불러내, 대통령으로 만들어드리자는 사람들이 자발적으로 모였다"고 설명했다.

조 대표는 "시대상황이나 시대상황을 해결할 수 있는 대통령의 역할, 대통령의 덕목 이런 것들을 조금씩 정리하고 있다"며 "다양한 의견들이 모아지면 종합해서 (최 전 원장에게) 전달하겠다"고 설명했다.

