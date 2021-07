코스닥 CEO 늙어간다…60대 이상 36.7%

코스닥 CEO 평균연령 56.9세

여성 CEO 비중 전년 대비 0.1%포인트 감소…3.5%에 불과

[아시아경제 공병선 기자] 코스닥 기업의 최고경영자(CEO)가 늙어가고 있다. 올해 60대 이상 비율이 36.7%로 2년 사이 9.1%포인트 늘어난 것으로 나타났다.

5일 코스닥협회는 2021년 코스닥상장법인경영인 현황을 발표했다. 이번 조사는 지난 5월3일 기준 코스닥기업 1496개사 및 CEO 1807명을 대상으로 진행됐다.

조사결과 60대 이상 CEO가 빠르게 늘어나는 것으로 나타났다. 60대 이상 CEO 비율은 2019년 27.6%에서 올해 36.7%로 2년 새 9.1%포인트 증가했다.

코스닥 CEO의 평균연령은 56.9세로 50대 비율이 44.5%로 가장 많았다. 이어 60대 29.9%, 40대 16.8%, 70대 5.5% 순으로 비중이 컸다. 50대와 40대 비율은 각각 전년 대비 1.5%포인트, 2.2%포인트 감소했다. 60대는 3.8%포인트 늘었다.

여성 CEO는 지난해 61명에서 64명으로 소폭 증가했지만 비중은 전년 대비 0.1%포인트 감소해 3.5%에 불과했다. 코스닥기업 전체 등기임원은 8524명으로 1개사당 평균 5.7명이다. 총 고용인원은 32만466명으로 1개사당 평균 214.2명으로 집계됐다.

CEO의 최종학력은 대졸이 47.2%로 가장 많았다. 이어 석사 24.7%, 박사 16.9% 순이었다. 석·박사 비중은 41.6%로 전년 대비 2.8%포인트 증가했다. 출신 대학은 서울대가 18.9%로 가장 많았다. 이어 연세대 10.4%, 한양대 6.9%, 고려대 6.5% 순으로 많았다. 전공계열은 이공계가 46.2%, 상경계 38.6%, 인문사회계열 7.4% 순이었다. 전공은 경영학 26.4%, 전자공학 5.9%, 기계공학 4.5%로 분포됐다.

사외이사의 출신은 일반기업이 33%로 가장 많았다. 이어 교수 20.5%, 법조계 15.6% 순이었다. 감사 출신은 일반기업 35%, 회계·세무 21.1%, 금융기관 15.2% 등으로 집계됐다.

장경호 코스닥협회 회장은 “최근 60대 이상 CEO 비중이 크게 증가하고 있어 기업의 영속성 측면에서 효율적인 기업승계 방안이 필요하다”며 “가업승계 관련 제도의 개선이 시급하다”고 말했다. 아울러 “32만명을 고용하고 있는 코스닥기업들이 코로나19 이후 양질의 일자리를 창출하기 위해 규제 완화 등 기업의 경영환경 개선이 필요하다”며 “특히 중소 코스닥기업에게는 내부회계관리제도 감사를 면제해줘야 한다”고 설명했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr