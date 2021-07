윤순철 경실련 사무총장이 5일 오전 서울 종로구 경제정의실천시민연합에서 '세종시 특공 특혜규모 분석' 발표 기자회견을 하고 있다. 왼쪽부터 경실련 김성달 부동산건설개혁본부 국장, 윤 사무총장, 임효창 정책위원장, 부동산건설개혁본부 간사./강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.