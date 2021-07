경찰 "민주노총 '불법집회' 주최자 6명 입건…12명 내사 착수"

[아시아경제 이관주 기자] 3일 서울 도심에서 강행된 전국민주노동조합총연맹(민주노총)의 '기습 집회'와 관련해 경찰이 주최자 6명을 입건하는 등 수사에 속도를 높이고 있다.

서울경찰청 관계자는 5일 기자 간담회에서 "집회 주최자 6명을 전날 입건하고 바로 출석요구했다"며 "12명은 내사에 착수했다"고 밝혔다. 이 가운데 6명에 대해서는 범죄 혐의점을 확인했다고 경찰은 설명했다.

경찰은 민주노총 집회 직후 서울청 수사부장을 본부장으로 52명 규모의 특별수사본부를 편성해 본격적인 수사에 착수했다. 경찰이 대규모 집회와 관련해 별도 수사본부를 꾸린 것은 지난해 8월 '광복절 집회' 이후 이번이 두 번째다.

경찰은 종로 일대에서 장시간 불법집회 및 행진을 강행한 민주노총 집회 주최자 및 주요 참가자들에 대해 집회 및 시위에 관한 법률 위반, 일반교통방해, 감염병예방법 위반 등 혐의를 적용할 방침이다. 경찰 관계자는 "집회가 장소를 변경해 지속적으로 진행되는 이런 상황을 엄중하게 보고 있다"며 "불법집회에 가장 큰 책임자로 보여진 인원들을 입건했다"고 말했다. 경찰은 이번 집회를 주도·기획한 인물에 대해 초점을 맞춰 수사할 것으로 보인다.

지난달 여의도에서 열린 전국택배노동조합(택배노조) 상경투쟁과 관련한 수사 대상자는 31명으로 늘었다. 경찰은 이 가운데 19명에 대해 출석을 요구해 일정을 조율하고 있다. 나머지 12명에 대해서는 정확한 인적사항을 파악하고 있다. 경찰 관계자는 "서울시에서 두 건 모두 고발돼 있어 전부 병합할 것"이라며 "수도권 코로나19 확산 상황에서 국민 불안을 끼친 요소가 가볍지 않은 만큼 신속하고 엄정하게 수사하겠다"고 강조했다.

