아우디 '2021 여름철 서비스 캠페인' 실시

[아시아경제 이창환 기자] 아우디는 5일부터 오는 30일까지 아우디 전 차종을 대상으로 여름철 확인해야 할 필수 항목들을 미리 점검하는 ‘2021 아우디 여름철 서비스 캠페인’을 진행한다고 밝혔다.

이번 여름철 서비스 캠페인은 본격적인 여름과 장마철을 앞두고 고객들의 안전 운행을 위해 마련됐으며 모든 아우디 고객을 대상으로 전국 아우디 공식 서비스 센터에서 진행된다고 회사 측은 설명했다.

서비스 센터를 방문하면 아우디의 전문 테크니션과 최첨단 장비를 통해 에어컨, 냉각 시스템, 엔진 및 배터리 등 13개 필수 항목에 대한 무료 점검 서비스를 받을 수 있다.

캠페인 기간 중 ‘서비스 연장 패키지’를 구매하는 모든 고객에게 아우디 싱글 프레임 차량용 방향제 및 리필팩도 증정한다.

아우디의 ‘서비스 연장 패키지’는 차량 주행 거리에 따른 필수 정비 아이템과 서비스로 구성돼 기본적인 차량 유지 관리를 가능하게 하고 고객들이 보다 편리하게 차량을 운행할 수 있도록 도와주는 상품이다.

보다 자세한 사항은 전국 아우디 공식 서비스센터 또는 아우디 고객지원 센터를 통해서 확인할 수 있다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr