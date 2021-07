고창군, 농촌관광시설 ‘안전·방역 특별점검’ 실시

[고창=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자]=전북 고창군(군수 유기상)은 여름 휴가철을 맞아 농촌관광시설을 대상으로 하절기 안전·방역 특별점검을 실시한다고 5일 밝혔다.

군은 관내 96개소의 농촌관광시설 중 관광객 집중이 예상되는 상위 50%의 사업장을 대상으로 오는 9월 30일까지 점검을 진행할 예정이다.

군은 소방서 등 유관기관 안전분야 경력 공무원으로 구성된 점검반으로 편성해 분야별 안전·방역 주요사항을 집중점검 할 계획이다.

주요 점검 사항은 물놀이 시설 관리, 화재 안전관리, 위생관리 및 코로나19 방역지침 준수 여부 등이다.

안전점검 결과 위험요소가 있는 경우 현장에서 즉시 조치도록 권고하고 위법사항 발견 시 법령에 따라 행정처분을 실시하는 등 후속조치를 이행할 방침이다.

군은 농촌체험휴양마을 7개소, 관광농원 1개소, 농어촌민박 88개소 등 모두 96개소의 농촌관광시설을 운영 중이다.

조우삼 농어촌식품과장은 “코로나19 방역지침을 준수해 점검을 실시할 계획이다”며 “이번 점검을 통해 농촌관광시설에 대한 안전의식을 강화해 여름철 관광객들이 안심하고 방문할 수 있는 여건을 조성하겠다”고 말했다.

