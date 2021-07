토스 "온라인으로 간편하게 정치후원금 보내세요"

[아시아경제 성기호 기자] 토스가 정치후원금을 간편하게 송금할 수 있는 ‘정치후원금 보내기' 서비스를 오픈했다고 5일 밝혔다.

사용자는 토스 앱 ‘전체’ 화면에서 ‘정치후원금 보내기’ 메뉴를 통해 후원하려는 국회의원 이나 정당을 선택하고, 간편 송금으로 후원금을 보낼 수 있다. 기부금 영수증 발급을 위한 정보도 앱 내에서 간편하게 입력하면 된다.

토스는 ‘정치후원금 보내기’ 서비스를 통해 이러한 불편함을 모두 해소 할 뿐 아니라, 건전한 정치 기부 문화 활성화에도 기여할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 공익적 취지에 맞춰, 이번 서비스를 통한 송금에 대해서는 수수료도 부과하지 않는다. 현재 서비스를 신청한 후원회는 국회의원실 21곳과 중앙 정당 4곳이다.

이승건 토스 대표는, “금융의 맥락을 활용해 사회적으로 의미있는 서비스를 고민하던 중, 이번 서비스를 선보이게 되었다. 쉽고 간편하게 정치 후원금을 기부하고, 기부 내역을 소셜미디어에 공유도 가능해진만큼, 더 많은 국민들이 소액 기부에 관심을 갖는 계기가 되길 기대한다”고 설명했다.

한편, 정치기부금은 연말정산시 10만원까지 전액 세액공제를 받을 수 있으며, 10만원 초과분은 15%까지 종합소득산출세액에서 공제 혜택이 제공된다.

이번 서비스를 통해 송금할 수 있는 후원금은 1회 최대 120만원이다. 또한, 관련 법령에 따라, 후원회 1곳에 보낼 수 있는 연간 한도는 최대 500만원, 다수 후원회 기부시 총 기부 한도는 연 2000만원으로 제한된다. 법인 및 단체, 미성년자, 공무원, 외국인 등은 서비스를 이용할 수 없다.

