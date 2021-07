강관협의회, 중소 강관업계 상생 차원으로 기술 자문 무료 제공

[아시아경제 황윤주 기자] 한국철강협회 강관협의회가 기술 전문인력 부족으로 어려움을 겪는 중소 강관업계에 전문적인 지원을 한다.

한국철강협회 강관협의회는 중소 강관업계를 대상으로 무료로 기술자문서비스를 시작했다고 5일 밝혔다.

기술자문서비스는 소재, 용접, 시험 분야에 대해 지원하고 있으며, 한국철강협회 수요개발위원회 홈페이지를 통해 접수가 가능하다. 강관업계는 물론 일반인도 자문 요청을 할 수 있으며, 온라인 뿐만 아니라 현장 방문을 통한 기술 자문도 실시한다.

기술자문위원으로는 포스코 노경민 수석연구원, 현대제철 최우혁 팀장, 포항금속소재산업진흥원 이창우 책임연구원 등 7명이 위촉되었다.

기술자문 비용은 온라인 자문과 현장 방문 자문 모두 강관협의회에서 전액 지원하며, 많은 중소기업 및 일반인에게 지원하기 위해 현장 방문 지원은 2일로 제한된다. 다만, 자문결과 지속적인 기술자문이 필요하다고 판단되면 관련 전문가를 추천한다.

강관협의회 담당자는 "조관 중 용접 불량이나 특수 시험 등 실제 현업에서 필요로 하는 부분에 대한 자문이 접수됐다"며 "앞으로 기술자문 분야 및 위원을 지속적으로 확대해 많은 기업이 혜택을 볼 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.

