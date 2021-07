“수박 제치고 여름 과일 1위”…롯데마트, 복숭아 판매량 30%↑

[아시아경제 임춘한 기자] 복숭아가 전통 여름 대표 과일인 수박을 제치고 인기 과일로 급부상하고 있다.

5일 롯데마트에 따르면 지난해 7월부터 8월까지 여름시즌과일 판매 1위는 복숭아였고, 판매량은 수박보다 46% 높았다. 올해 6월 역시 복숭아 매출이 전년 대비 30% 신장했다.

최근 1~2인 가구의 증가와 코로나19의 영향으로 '집콕족'이 늘어나면서 규격이 큰 과일보다 간단히 혼자 먹을 수 있는 '작은 과일'에 대한 선호도가 증가한 영향이 큰 것으로 분석된다. 또한 신비 복숭아, 납작 복숭아 등 이색 품종이 사회관계망서비스(SNS) 를 타고 유행한 것도 복숭아 인기 요인으로 작용했다.

롯데마트는 소비자들이 시기 별로 다양한 복숭아를 즐길 수 있도록 이달 2주차에는 천봉 엑셀라 복숭아, 다음달 3주차에는 거반도 납작 복숭아, 다음달 4주차에는 괴산 대항금복숭아 등을 출시할 예정이다.

롯데마트 관계자는 “1인 가구 증가 트렌드 및 이색 품종 과일에 대한 열풍으로 복숭아가 여름 대표 과일로 급부상하고 있다”며 “앞으로도 산지 확대, 다양한 품종 도입을 통해 상품성을 한층 강화한 제철 과일을 선보일 계획”이라고 말했다.

