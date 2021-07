필리핀 군용기 추락 40여명 구조…시신17구 발견(상보)

[아시아경제 이현우 기자] 필리핀 남부 훌루섬에 추락한 필리핀 군용기 잔해에서 17구의 시신이 발견된 것으로 알려졌다. 현재까지 40여명이 구조된 가운데 필리핀 당국은 사망자가 더 늘어날 것을 우려하고 있는 것으로 알려졌다.

4일(현지시간) AFP통신 등 외신에 따르면 필리핀 당국은 이날 오전 필리핀 남부 훌루섬에서 추락한 필리핀 군용기 잔해에서 17구의 시신을 수습했다고 전했다. 해당 군용기는 앞서 이날 오전 오전 11시30분께 필리핀 남부 술루주 홀로섬에 착륙하려던 중 산악 지역인 파티쿨에 추락했다.

델핀 로렌자나 필리핀 국방부 장관은 해당 수송기에 85명의 해군과 3명의 조종사, 5명의 승무원 등 총 92명이 탑승한 상태였다고 발표했으며, 시릴리토 소베자나 필리핀군 합참의장은 군이 현재까지 최소 40명을 구조해 치료 중이라고 밝혔다. 소베자나 합참의장은 "아직 정확한 추락 원인은 밝혀지지 않았다"면서 "조종사가 활주로를 찾지 못했고 수송기를 통제하지 못해 결국 추락했다"고 설명했다.

이날 수송기가 추락한 지역에서는 비가 내리고 있었으며, 군은 추락 잔해 속에서 생존자의 반응을 확인하고 구조 작업을 이어가고 있는 것으로 알려졌다. 필리핀 군 당국은 앞으로 사망자수가 더 늘어날 것으로 예상된다고 밝혔다.

해당 군용기에 탑승 중이던 병사들은 기본 군사교육을 마친 후 이슬람 극단주의 테러단체 '아부사야프'의 테러 활동에 대응하기 위해 훌로섬에 배치된 것으로 알려졌다. 아부사야프는 알카에다·이슬람국가(ISIS)와도 연계해 폭탄 테러와 민간인 납치 등의 테러 범죄를 벌여온 필리핀 반군 조직으로, 필리핀 정부는 미국과 함께 테러 단체로 규정하고 소탕 작전을 벌여왔다.

