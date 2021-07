백신 1차접종 총 1534만7197명…인구대비 29.9%(종합)

접종 완료자 1만6659명↑누적 531만9954명…접종률 10.4%

[아시아경제 황윤주 기자] 국내에서 코로나19 백신을 한 차례 이상 맞은 1차 접종자가 전체 인구의 약 30% 수준까지 늘었다. 3일 하루에만 신규 백신 접종자 수가 1100여명 증가했다.

4일 코로나19 예방접종대응추진단(추진단)에 따르면 이날 0시 기준 국내 누적 1차 접종자는 총 1534만7197명으로, 우리나라 전체 인구(작년 12월 기준, 5134만9116명)의 약 29.9%에 해당한다.

백신 종류별로 보면 누적 1차 접종자 가운데 아스트라제네카 백신 접종자는 1039만6325명, 화이자 백신 접종자는 378만2315명이다.

지난달부터 병원급 이상 의료기관에서 접종을 시작한 모더나 백신은 현재까지 3만9118명이 접종받았다. 얀센 백신의 누적 접종자는 112만9439명이다. 한 차례만 맞아도 되는 얀센 백신 접종자는 1·2차 접종 통계에 모두 반영된다.

전날 신규 1차 접종자는 1150명이다. 백신 종류별로 보면 모더나 763명, 화이자 386명, 아스트라제네카(AZ) 1명이다.

2차 접종까지 모두 마친 사람은 1만6659명 늘어 누적 531만9954명이 됐다. 인구 대비로는 10.4% 비중이다.

백신별 접종 완료자는 화이자가 322만640명, 아스트라제네카가 96만9875명, 나머지는 얀센 접종자다.

아스트라제네카는 접종 대상자(1251만7553명) 중 83.1%가 1차 접종을 마쳤고, 7.7%는 2차 접종까지 끝냈다. 화이자 백신의 경우 전체 대상자(433만8804명) 가운데 87.2%가 1차, 74.2%가 2차 접종을 완료했다.

모더나 백신은 현재까지 접종 대상자(7만6536명)의 절반이 조금 넘는 51.1%가 한 차례 접종했다. 얀센 백신은 우선접종 대상자(117만667명) 중 96.5%가 접종을 마쳤다.

현재 국내에서는 아스트라제네카, 화이자, 얀센, 모더나 등 4가지 백신으로 예방접종이 이뤄지고 있다. 아스트라제네카와 화이자, 모더나 백신은 2차례 접종이 필요하고 얀센 백신은 1차례 접종으로 끝난다.

접종 간격은 백신 종류마다 조금씩 다르다. 아스트라제네카 백신은 11∼12주, 화이자 백신은 3주, 모더나 백신은 4주 간격을 두고 2차 접종이 권고된다.

정부는 이달 중순까지는 2차 접종에 집중하는 동시에 하반기 대규모 1차 접종을 준비한다는 방침이다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr