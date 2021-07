서초구 '2022 수시 합격 드림(DREAM) 설명회' 개최

13일 오후 3시 ‘2022 수시 합격 드림 설명회’ 온·오프라인 동시 개최...이투스 교육평가연구소장, 서초구 현직 고등학교 교사가 알려주는 입시학원과 수시 현장 모두 담은 수시전략

[아시아경제 박종일 기자] 서초구(구청장 조은희)가 2022년 대학입시 수시 원서접수를 앞둔 수험생과 학부모를 위해 13일 심산기념문화센터에서 입시학원과 학교현장을 모두 담은 ‘2022 수시 합격 드림(DREAM) 설명회’를 개최한다.

이번 설명회는 서초혼공프로젝트 유튜브 채널을 통해 실시간 방송되며 선착순 신청을 통해 서초구 수험생 및 학부모 100명을 대상으로 현장 방청도 진행될 예정이다.

설명회 1부에서는 김병진 이투스 교육평가연구소장이 ▲수시지원, 순서를 지켜라(수시 지원 전략 구성, 각 전형별 주요 점검 포인트) ▲2022 수시 지원의 변수 등을 제시, 2부에서는 상문고 박창욱 선생님이 ▲D-128, 대입을 앞둔 서리풀 고3의 이야기 ▲ 서초구 학생들을 위한 ‘서초 맞춤형’ 지원 전략 등을 주제로 강연한다.

또 지난해 코로나 고3 수험생활을 겪은 대학교 선배들의 응원메시지도 준비돼 있으며, 서초구 진로진학 특화센터인 방배교육지원센터에서 현장 참여자를 대상으로 2022 수시 자료집·일정표·전형정리표와 합격응원 선물 등이 담긴 ‘2022 수시 합격 패키지’도 증정할 예정이다.

현장 방청은 오는 8일까지 서초구교육지원센터 홈페이지에서 100명 선착순으로 신청받으며 참석자는 입장 시 발열 및 건강상태, 전자출입명부 확인 등 방역예방수칙을 철저히 준수해야 한다.

이외도 구는 방배교육지원센터를 통해 전문 입시컨설턴트의 맞춤형 1:1 컨설팅도 진행한다. 서초구 수험생 200명을 대상으로 개인별 수시 지원전략 등 전문가의 진로진학 설계를 무료로 제공, 신청은 7월9일부터 서초구교육지원센터 홈페이지에서 하면 된다.

조은희 구청장은 “수험생들의 모든 꿈과 바람이 이루어지는 한 해가 되길 바란다”며 “ 서초구의 진로진학 프로그램들이 성공적인 대학입시의 이정표가 될 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

