[경제전망]1~5월 세금 얼마나 더 걷혔나…경상수지 흑자규모도 주목

이번주 주요 경제일정

[세종=아시아경제 문채석 기자] 정부가 1~4월 32조7000억원의 세금이 더 걷혔다고 발표하면서 세수 동향에 대한 관심이 쏠리는 가운데 번주 5월까지의 집계 동향이 공개된다.

기획재정부는 오는 7일 월간 재정동향을 발표한다. 5월 기준 재정동향을 발표하는 것으로 정부의 세입과 세출, 재정수지, 국가채무 등을 살펴볼 수 있다.

자산시장 활황, 경기 회복 등으로 지난 1~4월 국세 수입이 133조4000억원으로 한 해 전 같은 기간보다 32조7000억원 늘었다. 한 해 목표 중 실제 걷은 금액이 차지하는 비율인 진도율이 47.2%나 됐다. 1~4월에 이미 목표의 반을 걷었다는 의미다. 진도율은 한 해 전보다 11.9%포인트 높았다.

한국개발연구원(KDI)은 같은 날 7월 경제동향을 발표한다. 앞서 6월 경제동향에서는 "제조업의 개선세가 일시적으로 둔화했으나 서비스업 부진이 서서히 완화되면서 완만한 경기 회복 흐름이 유지되고 있다"고 평가했었다.

한국은행은 같은 날 '5월 국제수지(잠정)' 결과를 내놓는다. 앞서 4월 경상수지는 19억1000만달러(약 2조1249억원) 흑자로 집계됐다. 지난해 5월 이후 12개월째 흑자고 한 해 전 같은 달(-33억 달러)보다 52억1000만 달러 늘었다. 외국인 투자가들에 대한 배당금 지급 등의 계절적 적자 요인까지 모두 상쇄할 정도로 수출과 운임 등이 호조인 만큼, 5월에도 13개월 연속 흑자 행진을 이어갈 것으로 예상된다.

