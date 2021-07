'재난급 폭염'에 캐나다서 700여명 돌연사

[아시아경제 조유진 기자] 북미 서부 지역을 덮친 기록적인 폭염으로 캐나다에서 700여명이 돌연사했다.

3일(현지시시간) AP통신 등은 지난 25일부터 시작된 폭염에 사망자 수가 급격히 늘고 있다며 이 같이 전했다.

브리티시컬럼비아주정부 측은 일주일간 이어진 폭염으로 719명이 돌연사한 것으로 집계됐다며 이는 일반적으로 발생할 수 있는 사망자 수의 3배에 달한다고 밝혔다.

또 높은 기온이 사망자 수 증가를 초래하면서 폭염에 따른 희생자가 더 늘어날 것으로 전망했다.

브리티시컬럼비아주는 최근 40도가 넘은 고온에 시달렸고, 지난달 30일 일부 지역 최고 기온은 한때 50도까지 육박했다.

미국 북서부 오리건주와 워싱턴주에서도 사망자가 속출하고 있다. 오리건주는 폭염 기간 사망자가 95명으로 집계됐다며 포틀랜드를 포함하는 멀트노마 카운티에서 사망자가 가장 많이 나왔다고 밝혔다.

워싱턴주는 불볕더위와 관련된 사망자를 30여명으로 집계했다.

미 북서부 지역 병원도 폭염으로 인한 응급 환자가 넘쳐나고 있다. 워싱턴주 보건부는 지난달 25일부터 이달 1일까지 응급실을 찾은 온열질환자는 1792명이었고, 이 중 21%가 입원을 해야 하는 환자였다고 밝혔다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr