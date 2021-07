"지난 1년간 한 번도 안했다"…서울 성인 3명중 1명이 '섹스리스'

[아시아경제 권서영 기자] 서울시에 거주하는 성인 3명중 1명이 지난 1년관 성관계를 하지 않았다는 연구 결과가 나왔다.

2일 공개된 염유식 연세대 사회학과 교수와 최준용 연세대 의내 내과학교실 교수의 '2021년 서울 거주자의 성생활 연구' 결과에 따르면 응답자 중 36%는 지난 1년간 성관계를 갖지 않았다고 답했다. 미국의 화이자가 2000년 진행한 조사에서 동일하게 답변한 응답자의 비율이 11%였던 것에 비하면 20여 년 만에 3배 이상 상승한 수치다.

이번 조사는 지난 1~5월 서울에 거주하는 만 19세 이상 남녀 2천182명을 대상으로 온라인 설문조사 방식으로 진행됐다. 성별로 보면 지난 1년 간 성관계를 하지 않은 여성은 43%, 남성은 29%로 집계됐다. 그 이유를 묻는 문항에서는 여성의 24%가 '흥미가 없어서'라고 답한 데에 반해, 남성은 '관심은 있지만 파트너를 찾지 못해서'라는 답변의 비율이 15%로 가장 높았다. 이에 대해 연구진은 "비혼 및 저출산 풍조, 여성의 사회적 지위 향상 등을 원인으로 볼 수 있다"고 분석했다.

지난 1년간 성관계를 하지 않았다고 답한 이들 중 15%는 자발적 금욕, 21%는 경제적 문제나 건강 차원 등의 이유로 하지 못한 비자발적 금욕이었다. 연구진은 "남녀 모두 중상위층보다 하위층에서 금욕 비율이 높았다. 이는 파트너를 찾지 못해 성관계를 하지 못한 경우도 동일했다"고 밝혔다. 또한 "이번 연구에서 코로나 이전과 이후의 변화는 뚜렷하지 않았다"며 "비혼 풍토, 페미니즘 등이 더 큰 변수로 보인다"고 해석했다.

