추미애, 예비경선 면접관 인선 비판…"공개적 조롱의 무대 만들려는 것"

[아시아경제 권서영 기자] 더불어민주당 대권주자인 추미애 후보가 예비경선 면접관 인선과 관련해 "반역사적이고 자학적이며 불공정한 처사"라고 반박했다.

오늘(3일) 추 후보는 자신의 페이스북에서 "일본형사에게 의사 안중근을 검증하고 평가하라고 하면 테러리스트라고 할 것"이라고 운을 뗐다. 이어 "불가피한 검찰 개혁을 '추-윤 갈등'으로 언론과 야당이 몰아세울 때 언론과 방송을 통해 이에 동조하고 저를 향해 독설과 비난을 쏟아낸 분이 저를 검증한다고 평가한다고 한다"고 비판했다.

이는 예비 경선의 '국민면접' 면접관으로 법무부 장관 시절 자신을 비판했던 김해영 전 최고위원 등이 포함된 것에 대한 불만의 표출로 풀이된다. 이어 추 후보는 "묵묵히 헌신해온 정당에서 당의 부름으로 복무한 법무부장관으로서의 검찰 개혁이 이제 겨우 옳았음이 드러나기 시작한 무렵에 또 이런 식으로 공개적인 조롱의 무대를 만들려고 하는 데에 심한 모멸감을 느낀다"고 심경을 밝혔다.

또 추 후보는 "조국의 강은 혼자의 강이 아니었고 배수진의 공포도 기우였다"며 "그런 공포를 가질수록 민주당의 정당성은 구겨진다"고 지적했다. 그는 "지지자들이 서로 갈등하고 반개혁의 늪에 빠져 허우적거릴 우려가 더 커진다", "그것이 바로 반개혁 세력이 바라는 것"이라고 설명했다.

추 후보는 "지금까지 당이 정한 절차에 협조하는 것이 당 대표를 지낸 사람으로서 유불리를 떠나 도리라고 생각했다"면서도 "그러나 공정성은 지켜야 한다. 검증단 구성의 불공정을 시정하라"고 목소리를 높였다. 또한 추 후보는 "'추-윤 갈등'의 본질은 개혁과 반개혁의 갈등, 진실과 허위의 싸움이다"라며 "건강한 민주당의 역사성 위에 민주당 후보로서 어떻게 승리할 것인지 검증하는 무대가 될 수 있도록 촉구한다"고 글을 마무리했다.

권서영 기자 kwon1926@asiae.co.kr