"국민 편가르기에 역사 이용" 오세훈, 이재명 역사관 비판

[아시아경제 임철영 기자] 오세훈 서울시장이 이재명 경기도지사의 역사관을 비판하고 나섰다.

오 시장은 2일 오후 페이스북 글을 통해 이 지사의 '미국 점령군' 발언에 대해 충격적이라고 지적하면서 "국민 편가르기에 역사를 이용하는 모습을 개탄한다"면서 "한 시대를 풍미한 미숙한 좌파 운동권 논리를 이용해 당내 지지는 더 얻을 수 있을 지 몰라도, 미래세대의 지도자가 되기는 어렵다"고 언급했다.

지난 1일 이 지사는 비대면으로 대선 출마 선언을 한 이후 경북 안동의 이육사문학관을 찾아 "대한민국은 다른 나라 정부 수립단계와 달라 친일 청산을 못하고 친일 세력들이 미 점령군과 합작해 사실 그 지배체제 그대로 유지하지 않았으냐"면서 "깨끗하게 나라가 출발하지 못했다"고 말했다.

이에 오 시장은 "한 시대를 풍미했던 과거를 팔아 정치하고 과거를 팔아 집권하고 과거를 팔아 통치하며 미래를 힘들고 어렵게 만드는 정권은 이제 정말 그만 보고 싶다"면서 "당신은 과거파입니까 미래파입니까?"라며 이 지사에게 물었다.

