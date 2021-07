SK이노베이션의 물적 분할 꼭 부정적일까…할인율 변경해도 목표주가↑

[아시아경제 이선애 기자] SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 269,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 2,054,356 전일가 269,500 2021.07.02 15:30 장마감 관련기사 김준 SK이노베이션 사장 "회사 비전, 구성원과 실시간 공유하라"“美 FDA” 이어 “식약처” 승인! “백신” 독보적 기업받자마자 주가 급락…'빛 바랜' SK이노베이션 스톡그랜트 close 주가가 배터리 사업 분사 방침 발표로 급락세를 보인 가운데 이를 바라보는 증권가는 고개를 갸우뚱 거린다. 대다수 전문가들은 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 269,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 2,054,356 전일가 269,500 2021.07.02 15:30 장마감 관련기사 김준 SK이노베이션 사장 "회사 비전, 구성원과 실시간 공유하라"“美 FDA” 이어 “식약처” 승인! “백신” 독보적 기업받자마자 주가 급락…'빛 바랜' SK이노베이션 스톡그랜트 close 의 사업 재평가의 계기가 되리라는 긍정적인 시각을 보낸다. 분할로 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 269,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 2,054,356 전일가 269,500 2021.07.02 15:30 장마감 관련기사 김준 SK이노베이션 사장 "회사 비전, 구성원과 실시간 공유하라"“美 FDA” 이어 “식약처” 승인! “백신” 독보적 기업받자마자 주가 급락…'빛 바랜' SK이노베이션 스톡그랜트 close 이 지주회사가 될 경우 주가 할인이 불가피하다는 우려는 존재하지만 그럼에도 불구하고 지금의 주가보다는 아직도 상승 여력이 남아있다는 판단이다. 목표주가 상향 조정도 이뤄졌다.

4일 증권가에 따르면 한화투자증권은 SK이노베이션의 분할 검토 소식이 이뤄진 다음날인 2일 "분할을 계기로 배터리 사업부가 재평가될 것"이라며 이 회사 목표주가를 종전 29만원에서 34만원으로 상향 조정하고, 투자의견 '매수'를 유지했다.

전우제 연구원은 "매우 단기적으로는 주가가 배터리 분할 및 중간지주사 전환 우려로 부진할 수 있겠지만 빠르게 회복될 것"이라며 이같이 밝혔다. 그는 이 회사 주가가 이미 배터리 사업 물적분할 가능성과 지주사 개념으로 억눌려왔던데다가 배터리 사업도 저평가돼 있다며, 최근 생산용량 및 수주잔고 확대를 반영해 배터리 사업부의 추정 가치를 종전 4조1000억원에서 27조3000억원으로 늘려 잡았다. 목표주가 29만 산정시 배터리 사업부 가치는 4조1000억원의 할인율 30%를 적용한 결과였으나, 할인율을 50%로 확대하면 34만원이라고 분석했다.

특히 그는 "LG화학은 배터리 분사 발표 직후 1주 동안 주가가 18%가량 내렸지만 3개월 후 68% 상승했으며, SK아이이테크놀로지(SKIET)도 기업가치가 분할 전 2조~4조원 수준에서 상장 후 13조원으로 크게 늘었다"고 강조했다.

SK이노베이션은 올해 40기가와트시(Gwh)인 배터리 생산능력을 2025년 200Gwh, 2030년 500Gwh까지 늘릴 것이라고 밝혔다. 내년이면 배터리 부문이 흑자전환할 것으로 내다봤다. 2025년 기준으로 배터리 생산능력으로 삼성SDI(153Gwh)를 뛰어 넘을 전망이다. 또 배터리 수주잔고가 기존 80조원에서 130조원(1000Gwh)으로 62.5% 확대했단 점도 공개했다. 백영찬 KB증권 연구원은 "수주잔고 확대는 배터리 사업의 가치상승"이라며 "물적분할 우려가 매우 긍정적인 뉴스를 희석시켰다"고 설명했다.

다만 분할로 SK이노베이션이 지주회사가 될 경우 주가 할인이 불가피하다는 우려도 제기됐다. 한상원 대신증권 연구원은 "분할이 배터리 사업 가치 재평가의 기회라는 긍정적 측면과 상장시 지분 희석 및 지주사 주가 할인 가능성이라는 부정적 측면을 모두 갖고 있다"고 설명했다.

그러면서도 "현재 SK이노베이션 주가에 반영된 배터리 사업의 가치는 5조원에 불과한 것으로 추산된다"며 "CATL(218조원), LG화학(60조원), 삼성SDI(50조원) 등 경쟁사들의 시가총액을 고려하면 기업가치 재평가(리레이팅)에 따른 긍정적 효과가 더 클 것"이라고 판단했다.

조현렬 삼성증권 연구원은 "해외에서 유례를 찾기 힘든 성장 자회사의 물적분할·상장에 의한 자금 회수 방식은 자회사 지분가치 할인평가의 주요 원인"이라며 "최근 유사한 분할 사례가 이어지며 주식시장에 피로감으로 작용함에 따라 이번 소식은 단기적으로 부정적"이라고 진단했다. 그러나 LG화학 시총에 반영된 배터리 사업 가치가 40조~45조원으로 추정되는데 (SK이노베이션의) 수주잔고가 유사한 점을 고려하면 현 주가에 반영된 배터리 사업 가치 5조원은 물적분할 및 상장 가능성을 감안해도 지나치게 낮은 수준이라며 "중장기적으로는 긍정적 전망을 유지한다"고 강조했다.

현대차증권은 유일하게 목표주가를 기존 31만원에서 29만원으로 낮췄다. 물적분할이 결정되면 배터리 사업 부문 할인율이 최대 50%까지 커질 수 있다는 전망에 근거했다. 다만 물적분할이 없을 경우의 목표주가는 36만원으로 오히려 올려잡았다.

앞서 김준 SK이노베이션 총괄사장은 중장기 전략 발표 행사에서 "배터리 사업 성장을 위해 상당히 많은 자원이 들어가는데, 재원 조달 방안의 하나로 분할을 검토하고 있다"며 "물적분할 방식이 될지, 인적분할이 될지 아직 결정된 것은 없다"고 밝혔다. 그는 "배터리 사업 분할이 이뤄진다면 SK이노베이션은 순수 지주회사 형태로 전환된다"며 "나스닥 상장이나 국내 동시 상장도 옵션으로 놓고 검토하겠다"고 덧붙였다.

