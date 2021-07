옷 벗겨진 채 발견된 여성 시신 잇따라…"재수사 해달라" 靑 청원

[아시아경제 김소영 기자] 최근 옷이 벗겨진 채 발견된 여성 시신이 잇따라 발견되면서 이 사건들에 대한 재수사를 촉구하는 국민청원이 등장했다.

2일 청와대 국민청원 게시판에는 '옷 벗겨진 채 발견, 자살로 위장한 연쇄살인 사건을 재수사해주세요'라는 제목의 청원 글이 올라왔다. 작성자는 세 가지 공통점을 들며 지난해부터 발생한 5건의 사건에 대한 재수사를 요구했다.

작성자가 언급한 첫 번째 사건은 지난해 12월4일 충북 괴산군 소수면 한 사찰에서 60대 여성이 하의가 벗겨진 채 발견된 사건이다. 두 번째 사건은 지난 1월25일 충남 공주시 논바닥에서 20대 여성이 옷 일부가 벗겨진 상태로 숨진 채 발견된 사건이다.

세 번째 사건은 지난 1월31일 충남 청양군 생태공원 인근 하천에서 여성 시신 2구가 옷이 벗겨진 채 발견된 사건이다. 네 번째 사건은 지난 5월12일 전북 완주군 상관면 과수원에서 20대 여성 시신이 신발과 하의가 벗겨진 상태로 발견된 사건이다.

마지막으로 다섯 번째는 1일 대구시 중구 포정동 공사장 일대 공터에서 20대 여성 2명이 숨진 채 발견됐고, 그중 1명은 옷이 벗겨진 상태로 온몸에 타박상을 입은 사건이다.

작성자는 위 다섯 사건의 공통점으로 피해자가 전부 여성인 점, 피해자는 옷 일부가 벗겨진 채 발견된 점, 타살 혐의점이 없다며 수사가 종결한 점을 들었다.

그는 "모든 피해자가 인적이 드문 곳에서 옷이 벗겨진 채 발견되었음에도 불구하고 '타살 혐의점이 없다'는 이유로 수사가 흐지부지 종결됐다"면서 "단순 자살 사건으로 보기에는 미심쩍은 부분이 한둘이 아니다"라고 문제를 제기했다.

이어 "심지어 마지막 대구시 중구 사건의 경우에는 피해자의 온몸에 타박상이 있었고 귀에 출혈이 있었다고 한다. 이 사건에 타살 혐의점이 없다는 건, 피해자가 스스로 옷을 벗고 스스로 온몸을 구타한 뒤 사망했다는 것이냐"라고 지적했다.

그러면서 "상식적으로 말이 되지 않는다. 자살로 위장한 타살일 가능성이 있다고 보아야 한다"며 "사건 피해자들의 유사한 사망 경위로 미루어보아, 연쇄살인 사건일 가능성 또한 충분히 존재한다. 자살로 흐지부지 마무리된 위 사건들을, 타살일 가능성을 염두에 두고 철저하게 재수사할 것을 요구한다"고 촉구했다.

한편 해당 청원은 사전 동의 100명 이상이 되어 관리자가 검토 중으로, 오는 1일 마감을 앞두고 있다. 2일 기준 1만 6000여명이 동의한 상태다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr