[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 전날 사의를 표명한 이광철 민정비서관의 사의를 수용하고, 신속히 후임 인선에 나서도록 지시했다.

청와대 관계자는 2일 취재진과 만나 "민정비서관실 내 공백이 없도록 신속히 후임 민정비서관을 인선하고 차질없이 업무를 인수인계 하도록 지시하셨다"며 이같이 말했다.

이 비서관은 전날 김학의 불법출금 연루 혐의로 기소당했으며, 국정부담을 이유로 사의를 표명했다.

청와대 인사시스템 논란에 대해서는 "많은 지적과 비판이 있는 것을 겸허하게 귀 기울여서 듣고 있다"고 말했다.

청와대 관계자는 이날 오전 문 대통령이 김정은 북한 노동당 총비서와 서신을 통해 비대면 정상회담 등을 논의했다는 보도에 대해서는 "확인할 수 없다"고 답했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr