[아시아경제 조성필 기자] 세원이앤씨 세원이앤씨 091090 | 코스피 증권정보 현재가 2,200 전일대비 145 등락률 +7.06% 거래량 14,167,543 전일가 2,055 2021.07.02 15:30 장마감 관련기사 세원이앤씨, 주주가치 제고 100% 무증…"수익성 중심 신규 사업 적극 추진"에쓰씨엔지니어링, 셀론텍 인수 기본합의서 체결…"헬스케어 전문기업으로 키울 것"[e공시 눈에 띄네] 코스피-23일 close 는 대림 러시아법인(DAELIM RUSSIA LLC)과 93억원 규모의 플랜트 기기 판매 계약을 체결했다고 2일 공시했다. 지난해 연결기준 매출액 대비 8.47% 규모다. 계약기간은 2022년 6월 30일까지다.

