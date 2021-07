경기도, 델타 변이바이러스 확진 42명…급증 추세 '심각'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 기존 코로나19 바이러스보다 전파력이 강한 '델타(인도발) 변이바이러스"에 대한 각별한 주의가 필요하다며 증상 발현 시 빠른 검사를 받아 달라고 당부했다.

경기도에 따르면 지난해 12월부터 변이바이러스 추이를 분석한 결과 도에서는 올해 4월7일 첫 델타 변이바이러스 확진자가 나온 뒤 6월30일 기준 42명이 확진됐다.

이들 42명의 확진 일을 월별로 분석해 보면 4월 4명, 5월 8명, 6월 30명으로 급속도로 증가 추세다.

42명의 감염경로는 집단발생 관련 18명, 해외입국 13명, 확진자 접촉 8명 등이다. 나머지 3명은 감염경로를 조사 중이다.

도는 이들 델타 변이바이러스 확진자 42명과 역학적으로 연관성이 있다고 추정되는 확진자를 258명으로 추산하고 있다. 이들 확진자 258명은 별도로 델타 변이바이러스 유전자 분석 검사를 하지 않아 확인되지는 않았지만 델타 변이바이러스 확진자와의 접촉 등으로 델타 변이바이러스 감염이 추정되는 집단이다.

도는 따라서 42명 외에도 실제 델타 변이바이러스 확진자가 더 있을 것으로 추정하고 있다.

도는 델타 변이바이러스의 확산 방지를 위해 신속한 역학조사, 접촉자 대상 격리 해제 전 검사 등을 실시하고 있다.

도는 이달 1일에는 델타 변이바이러스 확산 추세에 따라 시ㆍ군 보건소장 대책 회의를 열고 선제적 PCR(유전자 증폭) 검사 및 포괄적 접촉자 관리 강화를 통해 델타 변이바이러스 확산을 막기로 의견을 모았다.

도 관계자는 "델타 변이바이러스의 감염경로나 높은 전파력을 고려하면 지역사회 빠른 전파가 우려된다"며 "증상 발현 시 빠른 검사와 철저한 방역 수칙을 준수해 달라"고 당부했다.

한편 델타 변이바이러스는 변이바이러스 중 확진자가 가장 많은 알파 변이바이러스보다도 전파력이 1.6배 강한 것으로 알려져 있다.

