[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 지난 달 30일 수원 남부청사에서 코로나19 확진자 1명이 발생함에 따라 청사 전체 직원을 대상으로 코로나19 검사를 진행한 결과 전원 음성 판정이 나왔다.

경기교육청은 전체 직원이 음석 판정이 나와서 2일 오전 직원들이 모두 업무에 복귀했다고 밝혔다.

경기교육청은 남부청사에 확진자가 발생함에 따라 지난 달 30일 남부청사를 일시 폐쇄하고, 자체 방역 소독을 진행했다. 또 남부청사 전체 직원 650명을 대상으로 코로나19 검사를 진행했다.

조정수 경기교육청 총무과장은 "도교육청은 방역당국 지침에 따라 철저히 조치하고, 밀접접촉자가 아니더라도 직원들 건강상태를 면밀하게 관찰해 대응해 나갈 예정"이라고 설명했다.

