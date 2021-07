제주해경, 탑동 해상에 빠진 여성 구조

[아시아경제 호남취재본부(제주) 황정필 기자] 제주시 건입동 탑동광장에서 난간에 매달려 있다 해상에 빠진 여성이 제주파출소 순찰팀 의무경찰과 구조대에 의해 구조됐다.

2일 제주해양경찰서에 따르면 전일 저녁 8시 48분쯤 제주시 건입동 탑동광장 난간에 사람이 매달려 있다는 신고를 받고 제주파출소 순찰팀과 구조대가 긴급 출동해 탑동광장 앞 해상에 빠진 여성 A씨를 확인했다.

당시 현장에 먼저 도착한 제주파출소 순찰팀 의무경찰 상경 임지우(21세), 일경 지혁재(20세) 등 2명은 바로 바다에 뛰어들어 레스큐 튜브를 이용 A씨의 안전을 우선 확보했다. 이어 저녁 8시 55분께 도착한 제주해경 구조대가 인명구조 장비인 멀티구조바로 A씨를 가까운 계단 쪽으로 옮긴 뒤 대기 중인 119구급대에 안전하게 인계했다.

한편 익수자를 구조한 상경 임지우(20년 8월 입대)와 일경 지혁재(20년 11월 입대)는 지난 6월 7일 제주해경 제주파출소로 발령받아 근무 중이며, 평소 책임감이 강하고 솔선수범하는 모습으로 동료들로부터 인정을 받는 것으로 알려졌다.

