박범계 "검찰 수사관행 합동감찰 결과… 오는 6일 발표"

[아시아경제 김대현 기자] 박범계 법무부 장관이 법무부와 대검이 함께 진행 중인 합동감찰 결과를 오는 6일 발표할 예정이라고 밝혔다.

2일 오전 박 장관은 법무부 정부과천청사로 출근하며 취재진과 만나 "(감찰 결과가) 거의 정리 단계다. 대규모 인사를 했으니 자리가 잡히고 나면 그때 발표할 것"이라며 "7월6일 발표한다"고 말했다.

앞서 법무부와 대검은 지난 3월 말부터 한명숙 전 국무총리 모해위증교사 사건을 비롯한 수사 사례들을 분석해 '성공한 직접수사·실패한 직접수사'의 개념을 정립하고 제도 개선안을 마련하기 위한 합동감찰을 진행했다.

또한 박 장관은 서울남부지검 소속 A 검사가 전현직 언론인 등과 함께 수산업자 김모(43)씨로부터 금품을 받은 혐의로 경찰 수사를 받고 있는 것에 대해 "예의주시하고 있다"고 전했다. 징계 여부와 관련해선 "경찰이 수사하는 단계"라고 답했다.

지난달 28일 서울경찰청 강력범죄수사대는 김씨로부터 고급 시계 등의 금품을 받은 혐의로 A 검사의 사무실 등을 압수수색했다. A 검사는 최근 검찰 중간 간부 인사를 통해 부장검사에서 지방 지청 부부장검사로 강등됐다.

