교보생명, 다양한 인증 수단 도입 '통합인증센터' 구축

[아시아경제 오현길 기자] 교보생명은 표준화된 인증 체계를 실현하기 위해 통합인증센터를 구축하고 '올인원 인증 서비스'를 운영한다고 2일 밝혔다.

통합인증센터는 본인 확인, 전자 서명 등의 인증 목적을 달성하기 위해 모든 인증 수단과 인증 서비스를 포괄적으로 구현한 시스템이다. 지문, 얼굴, 손바닥 등 신체 정보인 바이오 인증을 포함해 인증서, 비밀번호 등이며, 인증 서비스는 카카오페이, PASS, 네이버, 토스, 금융인증서 등이다.

이에 교보생명 고객은 다양한 인증 수단을 선택할 수 있으며, 기존에 설치한 인증앱이나 인증서를 통해 쉽고 간편한 인증이 가능해졌다.

통합인증센터는 인증 방식을 업무 영역에 따라 표준화해 제공한다. 추후 홍채, 안면인식 등 차세대 인증 체계와 지속적인 추가 연동도 용이하다는 설명이다.

권창기 교보생명 DT지원실장은 "통합인증센터 구축은 인증 시장의 급격한 변화에 부합하며 회사가 추구하는 디지털 전환과 발을 맞춘다는 점에서 의미가 있다"며 "새로운 고객 경험과 가치를 누구보다 빠르게 제공하기 위해 노력하겠다"고 말했다.

