금천구, 지하철역 불법촬영 예방 안심거울 설치

지역 3개 지하철역사 총 14개소에 안심거울 설치... 양성평등 실현 위한 금천구 여성단체협의회 지원사업 일환

[아시아경제 박종일 기자] 금천구(구청장 유성훈)가 불법촬영으로 인한 범죄 예방을 위해 지역 3개 지하철 역사에 안심거울을 설치했다.

이 사업은 금천구 여성단체협의회 지원 사업 일환으로 금천구, 금천구여성단체협의회, 금천경찰서, 한국철도공사, 서울교통공사의 협업으로 진행됐다.

안심거울은 3개 역사 내 불법촬영 범죄 우려가 있는 계단 및 에스컬레이터를 선정해 금천구청역 3개소, 독산역 5개소, 가산디지털단지역 6개소 등 총 14개소에 설치됐다.

계단 및 에스컬레이터 옆 벽면에 설치된 안심거울로 뒷사람의 행동을 확인할 수 있어 불법촬영 사실을 인식할 수 있으며, 불법촬영에 대한 심리 억제효과도 기대할 수 있다.

한편, 금천구는 양성평등 실현과 여성단체 활성화를 위해 금천구 여성단체협의회를 지원하고 있다. 금천구 여성단체협의회는 “여성 1인가구 밀집지역 등 관내 범죄취약지역 건물 출입구에 낯선 사람 접근 시 대처 능력을 확보할 수 있는 미러시트지 부착 사업도 추진할 계획”이라고 전했다.

유성훈 금천구청장은 “금천구 여성단체협의회와 관내 유관기관이 함께 협력해 범죄예방을 위해 선제적으로 대응하고 있다”며 “앞으로도 여성이 안심하고 다닐 수 있는 금천을 조성하기 위해 다양한 정책을 추진하겠다”고 말했다.

