中 공산당 100주년 행사날…미일, 미사일 훈련

[아시아경제 조슬기나 기자] 중국 공산당이 창당 100주년 행사를 개최한 1일 미국과 일본이 미사일을 동원한 연합 훈련을 실시했다고 교도통신이 보도했다.

보도에 따르면 미국 육군과 일본 육상자위대는 이날 가고시마현 아마미오시마에서 대공 전투 상황을 가정해 훈련했다. 미군 지대공 유도미사일 패트리엇(PAC3) 부대가 아마미오시마에서 훈련한 것은 이날이 처음이다. 오키나와와 규슈섬 사이 위치한 아마미오시마는 중국이 동중국해에서 태평양으로 향하는 길목에 위치해있다.

이날 작전은 미일 정례 연합 훈련인 '오리엔트 실드'의 일환이었으나, 중국 공산당 행사와 맞물려 눈길을 끌었다. 조엘 바울 주일미육군사령관은 "이 지역은 적대 세력과 매우 긴박한 상황"이라며 중국을 견제하는 모습을 보였다. 교도통신은 "이날 훈련은 미일 양국 미사일 부대의 공동 운용 능력을 과시하는 것이었다"고 전했다.

같은 날 시진핑 중국 국가주석 역시 베이징에서 열린 공산당 창당 100주년 경축대회에서 "그 어떠한 외국 세력이 우리를 괴롭히거나 압박하며 노예화하는 것을 중국 인민은 절대 용납할 수 없다"고 미국을 경계한 발언을 했다.

