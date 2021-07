이재용 합병의혹 공판… 변호인 견제에 검찰이 대처하는 법

1일 서울중앙지법에서 열린 이재용 삼성전자 부회장의 재판. 이 부회장의 그룹 합병·승계 의혹과 관련해 전 삼성증권 직원 한모씨가 7번째로 증언대에 섰다. 오전까지 잠잠하던 법정은 검찰의 재주신문이 시작된 오후 들어 긴장감이 맴돌았다. 검찰 신문이 진행되는 중간 중간 변호인인 이의를 제기하면서 양 측의 목소리가 커졌기 때문이다. 검찰은 이 과정에서 "신문 좀 합시다"며 격앙된 반응을 보이기도 했다.

검찰 "합병비율부터 불법"

검찰은 재주신문에서 제일모직과 삼성물산의 합병비율이 적정하지 않았다는 전제를 입증하려는 데 대부분 시간을 할애했다. 2015년 합병 당시 제일모직과 삼성물산의 합병비율은 1대0.35로, 삼성물산의 가치가 제일모직의 3분의 1수준으로 평가됐다. 검찰은 이것이 제일모직 최대 주주였지만 삼성물산 지분은 없었던 이 부회장에게 유리한 불법 경영권 승계라고 본다.

변호인 이의제기… 맞받아치는 檢

변호인 측은 이런 검찰의 질문 프레임이 못마땅한듯 이의를 제기하고 나섰다. '경위를 객관적으로 물어봐야지, 사건 자체를 비정상적으로 전제하고 질문을 하면 어떡하느냐'는 취지의 항의였다.

검찰도 할 말 많은듯 물러서지 않았다. 이복현 부장검사가 "변호인 측도 그렇게(프레임을 갖고) 물어봤지 않느냐"고 맞받아쳤다. 재판부가 중재에 나섰지만, 이 부장검사는 작심 발언을 멈추지 않았다. "우리도 주신문 오래해서 할 말은 없는데, 변호사님도 반나절 내내 물어보셨습니다. 그래도 우리는 뭐라고 안했습니다. 말씀하신대로 고려할테니 (신문) 빨리 진행하게 해주십시오."

이후 검찰 신문 과정에서도 변호인 측의 이른바 '견제구'는 지속됐다. "질문이 너무 긴데 짧게 해달라", "증인 답변 중 질문하지 말아달라" 등 틈틈히 검찰 신문을 견제하는 모양새였다. 이에 이 부장검사는 "부적절하다", "증인 신문 좀 합시다"라며 고성을 내지르기도 했다.

한씨의 마지막 증언 "법을 어겨서 자문하진 않아"

검찰은 신문 말미 한씨에게 의결권 확보를 위한 자사주 매입·매각 등의 자문이 적법했는지를 확인했다. 합병은 두 회사 주주의 이익을 보장한 채 진행돼야 하는데, 이 같은 방안은 특정 주주에게만 이익을 제공하는 것이란 시각이 깔려있었다.

검찰의 신문은 이 질문을 마지막으로 끝이 났다. 검찰은 이날 외에도 앞선 5월6일 한씨에 대한 증인신문을 시작해 그달 20일, 지난달 3일까지 총 3회 공판기일에 걸쳐 주신문을 진행했었다.

"프로젝트G 승계 목적으로 작성한 것 아냐"

재판부는 양 측의 모든 신문 절차가 마무리되자 한씨에게 몇 가지 물음을 던졌다. 인상 깊었던 부분은 한씨의 최종 입장을 확인하는 질문이었다. "증인은 프로젝트G 작성에 관여했고 미래전략실과도 이메일 등을 통해 의사교환을 했다. 증인이 생각하기에 프로젝트G는 그룹 차원의 방어 목적 문건인지, 아니면 이재용 부회장의 경영권 승계를 위함인가?"

한씨는 해당 질문에 거침 없이 말을 이어갔다. "그룹 차원의 안정을 위해 자문을 드렸다고 이해하고 있고요. 그룹 차원에서 어떻게 대응할 지 여러 시나리오 검토한 것 같습니다. 대주주 관련 상황이 당연히 들어갈 수밖에 없었고 그걸 승계 목적으로 한 것은 아닙니다."

재판부는 '미전실이 의뢰한 프로젝트G는 단순히 고객사 차원에서 작성한 것인지, 아니면 그룹 구성원으로 상부 지시에 따라 한 것인지'를 이어 물었다. 한씨는 "당연히 고객이라 생각했다"며 "미전실도 고객 중 하나라고 생각하고 업무했다"고 답했다.

한씨는 앞선 공판에서도 검찰이 프로젝트G를 작성한 이유를 묻자 "대주주의 그룹 지분율을 높이려는 차원이 아니라 전반적인 지배구조를 개선함으로써 회사가 발전하는 방향으로 준비하려는 뜻이었다"고 밝힌 바 있다. 반면 검찰은 삼성그룹이 2012년 12월 처음 수립한 문건인 프로젝트G 계획대로 이 부회장의 경영권 승계작업을 진행하던 중 고 이건희 회장의 와병으로 상황이 급변하자 계획을 수정해 제일모직(옛 에버랜드) 상장 등을 추진했다고 보고 있다.

한씨에 대한 증인신문 절차는 이날로 끝났다. 재판부는 다음 기일인 8일부터는 삼성물산 합병 테스크포스(TF)에 파견됐던 이모씨에 대한 증인 신문을 진행할 방침이다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr