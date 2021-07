공인노무사회, 경기도평생교육진흥원과 업무협약…"청소년 노동인권 보호"

경기도 내 청소년 근로권익 보호 및 노동인권 교육 추진

[세종=아시아경제 문채석 기자] 한국공인노무사회는 경기도평생교육진흥원과 1일 경기도 내 청소년 근로권익 보호와 노동인권 교육사업 활성화 관련 업무협약을 맺었다고 밝혔다.

주요 협약내용은 ▲경기도 내 청소년 근로권익 보호 및 노동인권 교육사업 추진 사항 ▲청소년 노동인권 분야의 자원 공유 사항 ▲노동관계법 관련 직원 교육 및 제 규정 개선 사항 ▲협력적 노사관계 형성 및 문화 정착을 위한 자문 ▲기타 양 기관의 상호 발전 협력 사항 등이다.

노무사회와 진흥원은 업무협약에 따라 노동이 존중받는 공정한 세상을 함께 실현하고 노동권익보호 확대 및 강화를 위해 세부 이행 방안을 함께 발굴해 나갈 예정이다.

박영기 노무사회장은 "지역사회의 평생교육 활성화와 민주시민교육을 실천하기 위해 노력해 온 진흥원의 우수한 역량과 청소년권익 보호 및 노동인권보장에 전문성을 가진 공인노무사회의 특장점을 더해 지속적인 협력체계를 구축·확산할 계획"이라고 말했다.

