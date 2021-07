“올여름, 난 부산항에 텐트친다” 바다가 보이는 ‘힐링야영장’ 7월 재개장

데크사이트·편의시설, 반려동물 함께하는 공간 확충



7월6일부터 BPA 홈페이지 선착순 접수, 50% 가동

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산 동구 초량동 항만에서 바다를 조망하는 야영장이 다시 문을 연다.

부산항만공사(BPA, 사장 남기찬)는 ‘바다가 보이는 부산항 힐링 야영장’을 오는 15일부터 재개장한다고 1일 밝혔다.

코로나19 장기화로 지친 시민에게 활력을 되찾을 수 있는 휴식 공간이 찾아온다. 올해는 야영 시설과 편의시설, 반려동물을 위한 공간을 넓혔다.

BPA는 기존 공간을 활용하면서 지속적으로 증가하는 야영객을 수용하기 위해 기존 24면이던 사이트를 40면으로 늘렸다.

기존 24면은 모두 오토사이트여서 자동차를 주차하고 그 옆에 야영장비를 설치했지만, 올해는 나무데크 24면에 오토사이트 16면으로 재탄생했다.

나무데크사이트는 나무판으로 된 바닥 위에 야영장비 등을 설치할 수 있는 공간이다.

이 밖에 편의시설 가운데 화장실·샤워실도 기존 남녀 1개씩에서 각 2개씩으로 늘렸다. 특히 반려동물을 동반할 수 있는 사이트를 기존 3개에서 5개로 늘리고 450㎡ 크기의 ‘반려동물 놀이터’를 신설했다.

BPA는 사회적 거리두기 방침에 따라 야영장 시설의 50%(총 40면 중 20면)인 오토사이트 8면과 데크사이트 12면만 우선 운영한다.

야영장 이용객은 코로나19 방역 수칙에 따라 ‘안심콜 출입관리 서비스’ 등록과 발열 체크 후 입장할 수 있다.

BPA는 오는 6일 오후 2시부터 홈페이지를 통해 선착순으로 7월, 8월분 예약을 받을 예정이다. 전체 이용객을 대상으로 20% 특별 할인도 시행한다.

야영장 이용을 원하는 시민은 부산항만공사 북항재개발 홈페이지에서 온라인으로 예약하면 된다. 인터파크티켓 홈페이지를 통해서도 신청할 수 있다.

