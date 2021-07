<1급 승진>

△광주지역본부장 문대원

<2급 승진>

△회원복지부 생활복지팀장 전영선

△경영지원부 파견 조원철

<2급 전보>

△준법지원실 준법감시팀장 서근택

△회원복지부 문화복지팀장 백종진

△회원복지부 고객지원팀장 임병연

△제주특별자치도지부 사무국장 김용길

