[아시아경제 이민지 기자] 그린플러스 그린플러스 186230 | 코스닥 증권정보 현재가 17,450 전일대비 200 등락률 +1.16% 거래량 92,322 전일가 17,250 2021.07.01 09:47 장중(20분지연) 관련기사 그린플러스, 신세계푸드 협력사 팜팜과 80억 규모 스마트팜 공급 계약[클릭 e종목]"그린플러스, 해외 진출 기대…목표가 3만원"[클릭 e종목]"그린플러스, 글로벌 스마트팜 업체 대비 저평가" close 는 농업회사법인 팜팜과 스마트팜 온실 신축공사 계약을 체결했다고 1일 공시했다. 확정 계약금액은 80억원 규모로 지난해 매출액 대비 12.76%에 달한다.

