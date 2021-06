골프존 "GDR아카데미 100호점 오픈"

‘강남권 최대 330평 규모의 프리미엄 실내 스크린골프 연습장’.

골프존이 30일 서울 강남구 테헤란로 신세계프라퍼티의 복합상업시설 ‘더 샵스 앳 센터필드’에 GDR(골프존 드라이빙 레인지)아카데미 100호점을 오픈했다. 미국여자프로골프(LPGA) 공식 시뮬레이터로 정교한 스윙 분석은 물론 체계적인 레슨 코치, 편리한 예약 시스템, 쾌적한 시설 등 차별화된 서비스를 제공한다. 빠른 성장을 거듭한 결과 지난달 기준 회원 수 4만여명을 보유하고 있다.

연습 전용 시뮬레이터 ‘GDR 플러스(PLUS)’ 30대를 설치해 고객을 기다리고 있다. 차별화된 시설을 자랑하며 개인룸을 통해 프라이빗한 연습 환경을 제공한다. 고급 인테리어 및 휴게시설 등 최적의 조건이라는 평가다. 박강수 대표이사는 "강남센터필드점은 강남중심권의 차별화된 프리미엄급 골프 연습장"이라면서 "MZ세대는 물론 다양한 연령대의 고객들에게 매력적으로 다가갈 것"이라고 기대했다.