서울시자원봉사센터-요기요, '가치 배달 문화 확산' 시민아이디어 제안 받는다

가치 배달 문화를 만드는 시민 자원봉사 아이디어 제안 진행

코로나19로 급증한 배달 속 발생하는 안전·존중·환경 문제 해결 아디이어 주제

[아시아경제 임철영 기자] 서울시자원봉사센터가 배달 전문 플랫폼 요기요와 함께 ‘건강하고 안전한 배달 문화를 만들기 위한 상생협력’의 첫 번째로 ‘가치 배달 문화 아이디어 제안’을 18일까지 진행한다고 1일 밝혔다.

이번 제안은 코로나19로 급증한 음식배달 속 발생하는 사회문제를 시민과 함께 찾고, 이를 해결할 수 있는 자원봉사 아이디어를 시민이 직접 제안해 요기요와 공동 캠페인으로 기획해 가치 배달 문화를 만들기 위해서다.

서울시자원봉사센터는 작년에도 자원봉사 온라인 V세상 제안하기를 통해 코로나19 위기 상황 속에서 시민이 직접 주변의 문제를 찾고 해결하는 시민주도 자원봉사 활성화를 위한 다양한 캠페인을 진행해 시민의 참여와 사회적 이슈를 이끌어 낸 바 있다.

서울시자원봉사센터-요기요가 함께 진행하는 가치 배달 문화 아이디어 제안의 주제는 ‘안전, 존중, 환경’으로, 시민 누구나 자유롭게 아이디어를 제안할 수 있다.

아이디어 제안 기간은 7월 18일(일)까지이며, 서울시자원봉사센터 V세상 웹사이트 내 제안하기 메뉴 선택 후 제안 할 수 있다. 또한 서울시 내 손안에 서울 공모전 페이지에서도 관련 내용을 확인할 수 있다.

참여한 시민에게는 선정을 통해 요기요에서 준비한 모바일 쿠폰을 제공하며 우수 제안은 ‘가치 배달 문화’ 공동 캠페인으로 진행된다.이 밖에 공감과 댓글을 통해 제안된 아이디어를 더욱 발전시켜 준 시민에게도 별도의 리워드가 제공된다.

김의욱 센터장은 "V세상을 통해 다양한 사회문제 해결형 자원봉사 캠페인을 진행하고 있으며, 코로나19 속 택배기사 응원 캠페인이 대표적"이라며 "배달 전문 플랫폼 요기요와 가치 배달 문화 아이디어 제안 공동 진행을 통해 음식배달 속 발생하는 문제에 대한 시민인식 확대와 해결의 변화를 만들 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr