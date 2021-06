[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시는 당초 7월 1일 0시부터 완화할 예정이던 '5명 이상 사적 모임 금지' 조치를 1주일 연장키로 했다.

시는 수도권 지역의 코로나19 신규 확진자 확산세가 지속함에 따라 서울·경기 등 수도권 지방자치단체가 협의해 현 거리두기 단계를 1주일(7월 1~7일) 연장한다고 30일 밝혔다.

시는 1주일 정도 추이를 지켜보고 사회적 거리두기 단계를 재검토할 예정이다.

다만 지난 21일부터 시범 시행하고 있는 강화군과 옹진군의 '사회적 거리두기 개편안'은 계속 유지된다. 이들 2개 군은 현재 6인까지 모임이 허용되고 있다.

박남춘 시장은 "수도권 확진환자가 폭증하고 있는 엄중한 상황이라 이같은 결정을 내렸다"며 "모두의 안전과 건강을 위해 기본적 방역수칙과 거리두기 기본 원칙을 지켜달라"고 당부했다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr