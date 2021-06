7월1일 임시 국무회의, 공군참모총장 임명안 안건 상정…국무회의 의결 거쳐 文대통령 임명

[아시아경제 류정민 기자] 박인호 공군참모총장 내정자 임명 안건이 7월1일 임시 국무회의 안건으로 상정된다.

박경미 청와대 대변인은 30일 "1일 임시 국무회의에 박인호 공군참모총장 내정자 임명 안건을 상정할 예정"이라고 밝혔다.

정부는 다음달 1일 김부겸 국무총리 주재로 임시 국무회의를 열어 33조원 규모의 2차 추가경정예산안을 심의 의결할 예정이다. 이날 임시 국무회의에서는 박 총장 내정자에 대한 임명 안건도 처리된다.

공군참모총장은 국무회의 의결을 거쳐 문재인 대통령이 임명한다.

