[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 남부대학교(총장 조성수)는 코로나19 시대 건강을 지키기 위한 ‘스스로 돌보기(Self-Care) 운동동작 동영상을 제작했다고 30일 밝혔다.

동영상 제작은 민범일 스포츠레저학과 교수와 유성훈 물리치료학과 교수가 대한물리치료사협회·국민건강보험공단 호남제주지역본부와 협업으로 진행됐다.

청소년층, 중년층, 노년층 연령대로 구분했으며 시범은 이용진·문지수 스포츠레저학과 학생들이 참여했다.

영상은 학교, 지역사회 집합시설, 사업장 등에 배부 될 예정이다.

