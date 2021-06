'세계 4위 코로나19 감염국' 프랑스, 인구 절반 1차 백신 맞았다

[아시아경제 차민영 기자] 코로나19 누적 확진자가 네 번째로 많은 프랑스가 인구 절반 이상을 대상으로 백신 1차 접종을 마쳤다.

프랑스 보건부는 29일(현지시간) 오후 프랑스 성인 인구의 50%에 해당하는 3353만3728명 이상이 코로나19 백신 1차 접종을 완료한 것으로 집계됐다고 밝혔다. 지난해 12월 27일 65세 이상 요양시설 입소자와 직원을 대상으로 백신 접종을 시작한 지 6개월 만이다.

올해 5월 12일부터는 사실상 18세 이상 누구나 백신 접종 예약이 가능해졌고, 지난 15일부터는 12∼17세 청소년도 백신을 맞을 수 있다.

지난해 가을 하루에 6만명가량이 코로나19 양성 판정을 받았던 프랑스에서는 최근 신규 확진자 규모가 1000∼2000명대로 줄었다. 프랑스의 코로나19 누적 확진자는 577만2844명으로 전 세계에서 네번 째로 많고, 누적 사망자는 11만1057명으로 세계 9위다.

다만 프랑스 정부는 델타 변이 감염에 대한 우려도 표하고 있다. 전 세계에서 빠른 속도로 확산하는 코로나19 델타 변이가 프랑스 신규 확진 사례에서 차지하는 비중은 20% 수준이다.

올리비에 베랑 보건부 장관은 프랑스앵포 라디오에서 "델타 변이 감염 사례가 절대적으로 늘어나지는 않았으나 비율이 높아지면서 점차 우세해지고 있다"고 말했다.

