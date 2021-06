김정호 의원, 김해 환경 정비 위한 특별교부세 14억원 확보

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 더불어민주당 김정호 의원은 김해시 '장유 대장천 상가 거리 경관 정비'와 '장유 신안~율하 2지구 도로 정비'를 위한 특별교부세 14억원 확보했다고 30일 밝혔다.

장유 대청천 수변공원 일원은 200여 개가 넘는 상가 밀집 지역이나 야간조명 부족과 좁은 보행통로, 휴식공간 부재 등 민원이 끊이지 않고 제기되는 지역이다.

정비 사업을 통해 노후교량 상부 리노베이션 및 조명 오브제 휴식공간과 특화 조명을 설치하고, 1.2㎞ 산책로도 조성한다. 총 사업비 13억원 중 8억원을 확보했다.

수려한 경관을 자랑하는 대청천변 상가거리를 지역의 명물로 정비해, 침체한 지역 상권에 활력을 불어넣고 안전한 보행환경을 조성할 것으로 기대하고 있다.

배수개선은 장유 신도시 지역을 이어주는 율하로의 상습적인 배수불량을 해소하기 위한 총 사업비 10억원의 사업으로 그 중 6억원을 확보했다.

해당 지역은 율하 2지구 준공으로 인구가 급증하고 있으므로, 조속한 배수 개선 사업 시행으로 안전한 도로 환경 조성이 필요하다는 의견이 제기됐다.

올해 내 3㎞에 달하는 우수관로를 신설 및 증설하고 도로 재포장을 통해 시민 통행 불편을 해소할 예정이다.

김 의원은 "두 환경 개선 사업의 확정을 통해 안전사고 예방 및 주민 생활 편의가 증진될 것으로 기대한다"라며 "앞으로도 김해시민의 삶의 질 향상을 위한 노력을 이어가겠다"라고 밝혔다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr