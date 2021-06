'고민정 자는 사진에 文 언급' 최인호, 성희롱 논란에…"어떤 생각했길래" 반박

[아시아경제 박현주 기자] 국민의힘 대변인 선발 토론배틀 '나는 국대다' 16강전에서 탈락한 최인호씨가 고민정 더불어민주당 의원에게 성희롱성 게시글을 올렸다는 논란에 대해 "어떤 생각을 했기에 성희롱으로 지적하는지 의문"이라고 반박했다.

최씨는 29일 자신의 페이스북에 언론사와의 인터뷰 기사를 공유하며 "일반적이고 상식적인 사람들은 문재인 대통령의 자는 습관을 떠올린다"며 "문 대통령이 하도 잠만 자니까 밑에서 문 대통령을 보고 배운 고 의원도 선거운동 기간에 잠이나 자면서 쇼를 하는 것이라고 비판한 게시글"이라고 이같이 해명했다.

앞서 지난 3월 최씨는 고 의원이 4·7 재보선선거 유세를 하던 당시 책상에 엎드려 쪽잠을 자는 사진에 대해 '문 대통령에게 배운 잠자리'라는 글을 게시했다.

이후 최씨가 '나는 국대다' 16강전에 진출하자 일부 누리꾼들이 해당 게시글이 고 의원을 향한 성희롱이 아니냐며 지적해 논란이 인 바 있다.

논란이 지속되자 같은날 고 의원은 페이스북을 통해 "저와 관련된 최씨의 글에 대해 이준석 국민의힘 대표가 어떤 판단을 내릴지 궁금하다"며 불쾌함을 드러냈다.

해당 논란과 관련해 국민의힘 측은 "블라인드로 (토론배틀) 진출자를 가렸기 때문에 과거 전력을 상세히 파악하기 힘들었다"고 설명했다.

한편 국민의힘 대변인 선발 토론 배틀 '나는 국대다' 8강전에는 이번 배틀 최연소 도전자인 고등학교 3학년 김민규군(18)과 김연주(55) 전 아나운서 등이 올라 화제를 모았다.

박현주 기자 phj0325@asiae.co.kr