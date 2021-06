권영진 시장 "뚝심과 열정으로 3대 숙원사업 모두 해결 … 새 미래 열겠다"

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 권영진 대구시장은 30일 "민선 7기 남은 1년 동안 중단 없는 혁신으로 대구의 새로운 미래를 열어가겠다"고 말했다.

권 시장은 이날 대구시청에서 열린 민선 7기 취임 3주년 간담회에서 "그동안 어떤 어려움에도 굴하지 않고 뚝심과 열정으로 수십 년간 해결의 실마리를 보지 못했던 3대 숙원사업이 모두 해결됐다"고 강조했다.

3대 숙원사업은 구체적으로 대구·경북 통합 신공항 건설, 시청 신청사 건립, 취수원 이전을 말한다.

이어 "물 산업, 의료산업, 로봇산업 등 미래 신산업 집중 육성을 통해 대구 산업구조를 대전환하는 전기를 마련했다"고 덧붙였다.

이와 함께 서대구 역세권 개발 등 공간구조 혁신, 시민 참여 시정, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 위기 극복, 영·호남 달빛 동맹으로 대표되는 상생 협력 등을 굵직한 성과로 꼽았다.

남은 과제로 권 시장은 대구·경북 통합 신공항 건설의 차질 없는 추진과 공항 연결 철도 건설, 후적지 개발을 첫손에 꼽았다.

또 인재 양성, 시청 신청사 랜드마크화, 균형 발전과 미래도시 건설, 대구·경북 통합 등도 과제로 내세웠다.

그는 "지난 7년간 성과를 바탕으로 남은 과제를 실천하는데 혼신을 다하겠다"며 "변함없는 지지와 동참을 부탁드린다"고 밝혔다.

권 시장은 3선 도전에 대해 "지금은 대선의 시간이지 지방선거의 시간이 아니다"며 "많은 사람을 만나고 고민하고 있다. 어떤 길을 가게 될지는 차츰 알게 될 것이다"고 답했다

그러면서 대선의 시대 정신에 대해서는 '공정'과 '성장'이라고 제시하고 "앞으로 공정 성장이 시대적 과제가 될 것"이라고 했다.

지난 3년간 가장 기억에 남는 인물은 이철우 경북도지사를 꼽으며 "통합 신공항 이전 확정 등 시정의 파트너로 이 지사를 만난 것이 가장 큰 행운이다"고 말했다.

