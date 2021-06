文대통령 "우리나라 위상 높아졌다는 것 확연하게 느껴" (종합)

헌법기관장 靑 초청 오찬 유럽순방 결과 설명…국회의장, 행정부 기관장 처신 문제 언급

[아시아경제 류정민 기자] "코로나 위기 상황을 건너면서 (외국 정상들은) 한국의 방역 역량, 경제적인 역량, 글로벌 공급망 속에서 우리가 갖고 있는 위상에 대해서 대단히 높이 평가하고, 한국과 더 긴밀하게 협력하기를 원했다."

문재인 대통령은 30일 박병석 국회의장, 김명수 대법원장, 유남석 헌법재판소장, 김부겸 국무총리 등 헌법기관장들을 청와대로 초청해 오찬을 함께 한 자리에서 이렇게 말했다. 노정희 중앙선거관리위원장은 재판 일정 때문에 이번 행사에 참석하지 못했다.

문 대통령은 주요 7개국(G7) 정상회의 참석과 오스트리아, 스페인 순방 일정 등을 언급하면서 한국의 달라진 위상에 대해 여러 차례 강조했다. 문 대통령은 "저는 취임 첫해부터 G20, ASEM, APEC 등 많은 다자 정상회의에 다녔는데, 그때하고는 또 다른 코로나를 건너면서 훨씬 더 우리나라의 위상, 역할이 높아졌다는 것을 확연하게 느낄 수 있었다"고 설명했다.

문 대통령은 스페인 국빈 방문 과정에서 경험한 일을 전했다. 문 대통령은 "스페인이 세계지도 책 가운데 있는 ‘조선왕국전도’를 특별히 보여주었다"면서 "울릉도와 독도가 우리나라 영토라는 사실을 확인할 수 있었다. 우리 한국에게 큰 성의를 보여 준 것이라고 생각한다"고 말했다.

문 대통령은 "우리 국민들의 덕분으로 그리고 우리 5부요인들께서도 늘 함께 힘을 모아주신 덕분에 우리의 위상과 역할이 크게 높아지고 커졌다라는 것을 다시 한번 확인할 수 있어서 대단히 참 고맙게 생각하고, 또 한편으로 자랑스러웠다는 말씀을 드린다"고 전했다.

박병석 국회의장은 "대통령께서 미국과 그리고 영국 순방을 통해서 국격을 높여주신 데 대해서 저희들도 기쁘게 생각하고 있다. 그리고 정상 대면 외교가 얼마나 중요한 것인지를 한 번 일깨워준 것 같다"면서 "제가 몇 나라를 순방해 보면 역시 한국의 코로나 대응 능력, K-방역에 대한 관심이 대단히 컸다"고 전했다.

박 의장은 "대선 국면으로 접어들면 대선에 빨려 들어가서 국회나 행정부가 영향을 받을 가능성이 있을 것"이라며 "공직자들의 자세, 마음가짐이 대단히 중요하다는 생각을 갖고 있다. 특히 기관장들의 처신 문제가 우리 공직자 사회에 영향을 주지 않았으면 한다는 생각도 갖고 있다"고 말했다.

김명수 대법원장은 "대통령께서 초대해 주시고 또 그동안의 순방 결과와 관련해서 자세한 설명을 해주시니 한편으로 뿌듯하기도 하고 무척 기쁘다"면서 "코로나 상황이 완전히 종식된 것은 아니지만 상대적으로 다른 나라에 비해서 아주 훌륭한 대처를 해왔다는 평가를 안팎으로 받고 있다"고 말했다.

김 대법원장은 "우리 사회 각 부분이 이제는 정상적인 역할을 해야 될 때가 되지 않았나 하는 생각을 하게 된다"면서 "혹시 있을지 모르는 우리 법원 역할의 틈이 있을까 항상 챙겨보고, 그런 부분이 국민들에게 또 사회에 피해가 되는 일이 없도록 최선을 다할 생각"이라고 전했다.

유남석 헌법재판소장은 "대통령께서 이번 G7 정상회의에 참석하신 것은 우리나라가 중요한 국제 현안을 논의하는 선도국가가 되었다라는 의미가 담겨 있다"면서 "우리나라가 당면한 현안만을 생각하는 좁은 시야를 벗어나서 세계인 모두가 공감할 수 있는 보편적 가치를 증진시키고, 국제 협력을 이끌 수 있는 국가가 되어서 뿌듯하다"고 말했다.

유 헌법재판소장은 "앞으로 국가기관들과 국민들 모두가 각자 영역에서 선도국가에 걸맞은 역할을 다할 것을 기대해본다. 국가의 위상을 드높이신 우리 외교에 대통령님의 노고가 많았다. 감사드린다"고 덧붙였다.

김부겸 국무총리는 "마스크를 쓰고 협조해 주신 국민들도 조금씩 지쳐 계셔서 어떻게 일상을 빨리 되돌려드릴 수 있느냐가 모든 관건"이라며 "조금 저희들이 방심한 탓인지 며칠 사이에 조금 확진자 수가 늘어나고, 특히 변이 바이러스라는 또 무서운 존재들이 자꾸 거론되고 있어서 바짝 긴장하고 있다"고 말했다.

아울러 김 총리는 "전 국민 재난지원금을 하자라는 많은 의원님들의 요구가 있었지만 저희들이 그렇게 편성할 수밖에 없었다는 것을 용서해 주시기 바란다. 온 국민들이 함께 코로나를 이기는 성과물이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 다짐했다.

